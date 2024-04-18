الأمريكي جون كاتلين يواصل الصدارة.. وتأهل مغربي في بطولة السعودية المفتوحة للجولف

الرياض- البلاد
حافظ لاعب الجولف الأمريكي جون كاتلين على صدارة بطولة السعودية المفتوحة للجولف، المقدمة من صندوق الاستثمارات والتي تقام منافساتها في نادي الرياض للجولف وتستمر حتى يوم السبت 20 أبريل.
سجل كاتلين أفضل الضربات؛ ليضمن التأهل إلى منافسات الأدوار النهائية، فيما نجح كل من الصيني هانتونغ لي عضو جولة موانئ دبي العالمية والأسترالي سكوت هند من الاستفادة من الظروف الصباحية؛ حيث قدما أداء مميزًا جعلهما خلف الأمريكي كاتلين مباشرة في الترتيب العام، بعد ختام منافسات اليوم الثاني للبطولة.
وكان اللاعب خالد عطية على وشك أن يصنع التاريخ؛ كأول لاعب سعودي يتأهل إلى الأدوار النهائية إلى جانب أفضل ٦٦ لاعبا منذ أن تم رفع البطولة؛ لتكون إحدى الجولات الآسيوية، لكن الحظ عانده بعد أن سجل ثلاثة فوق المعدل في الحفر التسع الأخيرة، ما أبعده عن التأهل إلى الأدوار النهائية.
وأنهى لاعبا الجولف المغربيان أيوب لغويراتي وعثمان روزي، في مركز منحهما التأهل إلى الأدوار النهائية في البطولة؛ حيث يشاركان بدعوة من جولف السعودية والاتحاد العربي للجولف ومنحت لهما الفرصة للمنافسة إلى جانب أهم الأسماء الآسيوية.
وقال لغويراتي: ” لقد كان يومًا إيجابيًا بالنسبة لي. تمسكت بإستراتيجيتي طوال اليوم، وانتهيت بنتيجة جيدة في ظل منافسة صعبة، وأضاف:” أنا سعيد جدًا لأنني قمت بالتأهل في هذه البطولة واللعب خلال اليومين المقبلين إلى جانب أنني ألعب للمرة الثانية في هذه البطولة، التي تعتبر جولة آسيوية بدعم من الجمعية المغربية للجولف وجولف السعودية والاتحاد العربي للجولف الذين ساهموا بوصولي إلى هذا المستوى.