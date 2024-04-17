الرياضة 35 يوماً تجهز مقر “كأس العالم لقفز الحواجز والترويض”

الرياض – هاني البشر

احتاج الاتحاد السعودي للفروسية قرابة الـ 35 يوماً لإنشاء وتجهيز مقر استضافة بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024 على أرض مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وذلك بأعلى جودة، وأفضل تقييم دولي، تضمنت “الأرينا”، ميادين الاحماء، المدرجات، الاسطبلات، وقرية الفعاليات. وانطلقت البطولة اليوم الأربعاء بمشاركة 51 فارسا وفارسة بـ 60 جوادا يمثلون 24 دولة من مختلف قارات العالم، على مدى أربعة أيام. وتتميز أرضية الميادين والبالغ كميتها 2.5 طن بخليط معين من الفايبر وهو شيء أساسي يخلط بالرمل الخفيف وعناصر إضافية بقدر معين تشمل أيضاً مواد خاصة لترطيب الأرضية وتخفيف الضغط لسلامة الفارس وجواده، حسب المواصفات والمعايير المعتمدة من الاتحاد الدولي للفروسية وخبراء التربة.

وتبلغ مساحة أرضية الميدان الرئيسي 3400 متر مربع، فيما تبلغ مساحة أرضيات ميادين الأحماء 4600 متر مربع. كما تم تجهيز الصالة المغلقة بإضاءة تتوافق مع اشتراطات الاتحاد الدولي للفروسية، تشمل إضاءة خاصة بحفل الافتتاح والختام إضافة لتثبيت لشاشة الميدان الرئيسي بحجم 56 مترا مربعا. وأنشى الاتحاد إسطبلات خاصة بالجياد المشاركة هي الأكبر في بطولات ومنافسات الفروسية، حيث بلغت مساحتها 2700 متر مربع، شملت 81 بوكس مساحة كل بوكس 12 مترا مربعا، مجهزة بالربل وقابلة للدوران حول الإسطبلات.