الإقتصاد

استقرار أسعار الذهب عند 2381.68 دولارًا للأوقية

صحيفة البلادaccess_time9 / شوال / 1445 هـ      17 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : وكالات

استقرت أسعار الذهب، اليوم، بعد ارتفاعها إلى مستويات قياسية الأسبوع الماضي، إذ عوض الطلب على الملاذات الآمنة الذي تغذيه المخاطر الجيوسياسية تأثير الضغط الناتج عن ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

واستقر الذهب في التعاملات الفورية عند 2381.68 دولارًا للأوقية (الأونصة)، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2397.70 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.3% إلى 28.16 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3% إلى 953.75 دولارًا، وصعد البلاديوم 0.4% إلى 1017.58 دولارًا.

ibrahim

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