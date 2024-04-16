انخفاض قياسي للسلع والخدمات

البلاد – الرياض

كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، انخفاض معدل التضخم لتكاليف المعيشة بالمملكة العربية السعودية إلى 1.6 % خلال شهر مارس الماضي مقارنة بشهر فبراير 2024.

وفيما ارتفع التضخم نسبيا على أساس شهري في كل من الهفوف، وبريدة، وحائل، وسكاكا ، سجل التضخم انخفاضا في كل من الرياض، وجدة، وأبها، ونجران، وعرعر، والمدينة المنورة ، وسجل رقما سالبا في كل من مكة المكرمة، وتبوك، وجيزان، والباحة، واستقر في كل من الدمام والطائف.

ويقاس مستوى التضخم يقاس بنسبة التغير في تكاليف المعيشة بين الفترة الحالية ونفس الفترة المقابلة لها من السنة الماضية، ويعرف انخفاضه من ارتفاعه بمقارنته مع الشهر الذي سبقه. ويعكس مؤشر أسعار المستهلك التغيرات في الأسعار، التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات، والتي تتكون من 490 بندا، تم اختيارها بناء على نتائج مسح الإنفاق والدخل الذي أُجري عام 2018، ويتم جمع الأسعار المعنية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع.