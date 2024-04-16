ارتفاع أسعار العقارات السكنية وانخفاض التجارية

البلاد – الرياض

ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة خلال الربع الأولبنسبة 0.6 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2023.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، سجل الرقم القياسي لأسعار العقارات ارتفاعا إلى 83.0 نقطة وفقا لسنة الأساس 2014، مقارنةً بـ 82.5 نقطة خلال الربع الأول من العام الماضي.

ويشمل المؤشر ثلاثة قطاعات رئيسية تتكون من عدة أصناف عقارية: قطاع سكني ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، عمارة، فيلا، شقة وبيت)، قطاع تجاري ويتكون من الأصناف (قطعة أرض، عمارة، معرض/محل ومركز تجاري)، قطاع زراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية.

وارتفعت أسعار العقارات في القطاع السكني بنسبة 1.2 % متأثرة بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.2 %، ونظرا لثقل وزن القطاع السكني في المؤشر العام فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام ، فيما انخفضت أسعار كل من عقارات القطاع التجاري بنسبة 0.5 %، وعقارات القطاع الزراعي بنسبة 0.1 %.