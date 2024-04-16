أمانة جدة ترصد 2367 مخالفة للمباني خلال شهر مارس

جدة : البلاد

رصدت أمانة محافظة جدة خلال شهر مارس الماضي 2367 مخالفة في عدد من الأحياء، وذلك في إطار مهامها للارتقاء بالخدمات ومعالجة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في المحافظة.

وأوضحت الأمانة أن جهود الرقابة التي نفذتها البلديات الفرعية خلال الشهر الماضي, تأتي في إطار خطة دعم مكثفة لتحسين المشهد الحضري ورصد مخالفات المباني بكل أشكالها، مبينة أن الأعمال الميدانية نتج عنها إشعار 5,218 موقعاً مخالفاً لتصحيح وضعهم نظامياً.

وتنوعت المخالفات التي رصدتها ما بين عدم وجود لوحة بمواقع البناء توضح بيانات الرخصة أو عدم صيانتها وعدم وجود حاوية لمخلفات ترميم المباني وزيادة مسافة التشوين عن الحد الأقصى المسموح به بين حد الملكية والسور المؤقت، بالإضافة إلى تهالك السور المؤقت وعدم صيانته، وعدم التعاقد مع ناقل نفايات مؤهل من الأمانة أثناء تنفيذ أعمال بناء أو هدم أو ترمي.