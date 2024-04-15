17 % ارتفاع السجلات.. نمو قياسي للتجـارة الإلكترونية في المملكة

البلاد – الرياض

ارتفع عدد سجلات التجـــارة الإلكترونية في المملكة بنسبة 17 % خـــلال الربـــع الأول 2024، ليصل إلى 38.85 ألف سجل تجاري مقارنة بـ 33.07 ألف سجل تجاري في نفس الفترة من العام الماضي. وأوضحت وزارة التجارة في نشرة قطاع الأعمال للربع الأول 2024، أن إجمـالي السجلات التجارية بلغ 104 آلاف سجل تجاري خلال الربع الأول.

وبينت أن منطقة الرياض تصدرت أعلى المناطق من حيث السجلات في التجارة الإلكترونية بـ 15.6 ألف سجل، تلتها مكة المكرمة بـ 9897 سجلا، ثم المنطقة الشرقية بـ 6129 سجلا.

ومؤخرا ناقش وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي مع مجتمع الأعمال من مستثمرين ورجال وسيدات ورواد الأعمال في غرفة جدة، تحديات ومرئيات تطوير بيئة الأعمال التجارية، وتناول اللقاء مجموعة من التحديات والمقترحات في القطاعات اللوجستية والسياحية والثقافية والتجارة والتجزئة والصناعة وغيرها من القطاعات .

كما تناول معاليه خلال اللقاء جهود تطوير منظومة التشريعات بإعداد وتطوير أكثر من (70) تشريعًا منذ الإعلان عن رؤية المملكة 2030، وأبرزها نظام الشركات الذي جاء محفزًا للبيئة التجارية والاستثمارية يُنظم عمل المنشآت العائلية واستدامتها ويطور ريادة الأعمال والشركات الناشئة، مؤكدًا استمرار العمل على أنظمة تعزز الثقة في البيئة التجارية، مثل: نظام حماية المستهلك، ونظام المعاملات التجارية، ونظام الأسماء التجارية، ونظام السجل التجاري، مشيرًا إلى أن العمل التكاملي أسهم في تقدم المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية في العام 2023م، وحققت المرتبة (17) من أصل (64) دولة “لأول مرة”، كما حصلت على المرتبة الثالثة من بين دول G20 مدعومة بالأداء الاقتصادي القوي.

ويقدر الخبراء حجم التجارة الإلكترونية في المملكة بما يقارب 80 مليار ريال ، حيث أوضح مدير المعرض السعودي للتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية صلاح العتيبي، أن قطاع التجارة الإلكترونية يشهد نموا ضخما وإقبالا كبيرا من قبل الأفراد والمستثمرين، مضيفا خلال فعاليات المعرض مؤخرا في الرياض: لدينا حوالي 36 ألف متجر إلكتروني معتمد على منصة “معروف” في مجالات مختلفة.

وأكد أن أكثر القطاعات نجاحاً في التجارة الالكترونية في السعودية هي منصات البيع، والتسويق الإلكتروني، والدعم اللوجستي، والمدفوعات الإلكترونية، مبيناً أن المملكة من أسرع دول العالم نمواً اقتصادياً، في ظل التسهيلات الكبيرة التي توفرها المملكة لهذا القطاع الواعد.