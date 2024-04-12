ارتفاع أسعار الذهب إلى ذروة غير مسبوقة

البلاد : وكالات

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، لتصل إلى ذروة غير مسبوقة، مدعومة بمشتريات بنوك مركزية، في حين لم تُفلح بيانات اقتصادية أمريكية قوية في النيل من الإقبال عليه.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.5 % إلى 2384.34 دولارًا للأوقية (الأونصة)، فيما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2 % إلى 2401.80 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 28.75 دولارًا للأوقية، مسجلة أعلى مستوياتها منذ فبراير 2021، وصعد البلاتين 0.7 %إلى 986.65 دولارًا، وارتفع البلاديوم 0.1 % إلى 1049.83 دولارًا.