الإقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب إلى ذروة غير مسبوقة

صحيفة البلادaccess_time4 / شوال / 1445 هـ      12 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : وكالات

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، لتصل إلى ذروة غير مسبوقة، مدعومة بمشتريات بنوك مركزية، في حين لم تُفلح بيانات اقتصادية أمريكية قوية في النيل من الإقبال عليه.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.5 % إلى 2384.34 دولارًا للأوقية (الأونصة)، فيما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2 % إلى 2401.80 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 28.75 دولارًا للأوقية، مسجلة أعلى مستوياتها منذ فبراير 2021، وصعد البلاتين 0.7 %إلى 986.65 دولارًا، وارتفع البلاديوم 0.1 % إلى 1049.83 دولارًا.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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