السوبر السعودي.. هلالي للمرة الرابعة

محمود العوضي- جدة
توج فريق الهلال بلقب «كأس الدرعية للسوبر للسعودي 2024» بعدما تغلب على فريق الاتحاد 1/ 4 في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.
بهذا الفوز؛ عزز الهلال رقمه القياسي كأكثر المتوجين بلقب كأس السوبر السعودي، حيث حصد اللقب للمرة الرابعة في تاريخه بعد مواسم «2015، 2018، 2021».
تقدم المحترف البرازيلي مالكوم لصالح الهلال عند الدقيقة 5 من زمن الشوط الأول، وأدرك الهداف المغربي عبد الرزاق حمد الله التعادل لصالح الاتحاد أمام الهلال عند الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول بعدما تحصل على ركلة جزاء نفذها بطريقة غير ناجحة فتصدى لها مواطنه ياسين بونو، حارس الهلال، إلا أن حمد الله تابع الكرة ووضعها داخل الشباك.
وأعاد النجم سالم الدوسري التقدم لصالح الهلال بعدما سجل الهدف الثاني في مرمى الاتحاد، عند الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول.
🏆 الــــهــــــلال الأبـــــــــــطال 🏆
🏆 AL HILAL ARE THE CHAMPIONS 🏆 pic.twitter.com/yrw2lEQP3M
— كأس الدرعية للسوبر السعودي (@SaudiSuperCup) April 11, 2024
هدددددف!⚽
تيكي تاكا هلالية.. مالكوم يسجل أول الأهداف في النهائي 🔥⚽
الاتحاد 0 × 1 الهلال#كأس_الدرعية_للسوبر_السعودي#الاتحاد_الهلال | #SSC pic.twitter.com/vojlyeFQTB
— SSC (@ssc_sports) April 11, 2024
⏰ '21 الهدف الأول لـ @ittihad ⚽️
🎥 عبدالرزاق حمدالله#الاتحاد_الهلال 1 – 1 #كأس_الدرعية_للسوبر_السعودي 🏆pic.twitter.com/CYcVTiVAJF
— كأس الدرعية للسوبر السعودي (@SaudiSuperCup) April 11, 2024
وعند الدقيقة 89؛ عاد مالكوم ليقضي على كافة آمال الاتحاد في العودة بالنتيجة عقب تسجيله الهدف الثالث لصالح الهلال. وفي الدقيقة 90+7؛ أكمل ناصر الدوسري رباعية الهلال.
⏰ '44 الهدف الثاني لـ @Alhilal_FC ⚽️
🎥 سالم الدوسري#الاتحاد_الهلال 1 – 2 #كأس_الدرعية_للسوبر_السعودي 🏆pic.twitter.com/gKqDRHaNlO
— كأس الدرعية للسوبر السعودي (@SaudiSuperCup) April 11, 2024
⏰ '89 الهدف الثالث لـ @Alhilal_FC ⚽️
🎥 مالكوم#الاتحاد_الهلال 1 – 3 #كأس_الدرعية_للسوبر_السعودي 🏆
pic.twitter.com/psiRm1HAsk
— كأس الدرعية للسوبر السعودي (@SaudiSuperCup) April 11, 2024
احتفالية رجل السوبر⚽🏆#كأس_الدرعية_للسوبر_السعودي#الاتحاد_الهلال | #SSC pic.twitter.com/7d3YkzvY8I
— SSC (@ssc_sports) April 11, 2024
هدددددف!⚽
رابع الأهداف الهلالية عن طريق ناصر الدوسري ⚽🔥
الاتحاد 1 × 4 الهلال#كأس_الدرعية_للسوبر_السعودي#الاتحاد_الهلال | #SSC pic.twitter.com/WSZAyCSlud
— SSC (@ssc_sports) April 11, 2024