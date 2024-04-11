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السوبر السعودي.. هلالي للمرة الرابعة

صحيفة البلادaccess_time3 / شوال / 1445 هـ      11 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

توج فريق الهلال بلقب «كأس الدرعية للسوبر للسعودي 2024» بعدما تغلب على فريق الاتحاد 1/ 4 في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

بهذا الفوز؛ عزز الهلال رقمه القياسي كأكثر المتوجين بلقب كأس السوبر السعودي، حيث حصد اللقب للمرة الرابعة في تاريخه بعد مواسم «2015، 2018، 2021».

تقدم المحترف البرازيلي مالكوم لصالح الهلال عند الدقيقة 5 من زمن الشوط الأول، وأدرك الهداف المغربي عبد الرزاق حمد الله التعادل لصالح الاتحاد أمام الهلال عند الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول بعدما تحصل على ركلة جزاء نفذها بطريقة غير ناجحة فتصدى لها مواطنه ياسين بونو، حارس الهلال، إلا أن حمد الله تابع الكرة ووضعها داخل الشباك.

وأعاد النجم سالم الدوسري التقدم لصالح الهلال بعدما سجل الهدف الثاني في مرمى الاتحاد، عند الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول.

 

 

وعند الدقيقة 89؛ عاد مالكوم ليقضي على كافة آمال الاتحاد في العودة بالنتيجة عقب تسجيله الهدف الثالث لصالح الهلال. وفي الدقيقة 90+7؛ أكمل ناصر الدوسري رباعية الهلال.

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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