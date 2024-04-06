الرياضة

الهلال يعبر الخليج برباعية

صحيفة البلادaccess_time28 / رمضان / 1445 هـ       6 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

واصل فريق الهلال سلسلة انتصاراته، ونجح في تحقيق فوز جديد؛ جاء على حساب مضيفه الخليج برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن الجولة 27 من دوري روشن.

تقدم صالح الشهري للهلال في الدقيقة 7، ثم عادل محمد شريف النتيجة للخليج في الدقيقة 11، قبل أن يعيد مالكوم التقدم للهلال في الدقيقة 42، ثم سجل الثالث في الدقيقة 48، قبل أن ينجح عبدالله الحمدان في تسجيل الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 90+6.

الفوز رفع رصيد الهلال إلى النقطة 77 وقرّبه من التتويج باللقب رسميًا، بينما تجمد رصيد الخليج عند 34 نقطة في المركز التاسع.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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