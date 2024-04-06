الهلال يعبر الخليج برباعية

محمود العوضي- جدة
واصل فريق الهلال سلسلة انتصاراته، ونجح في تحقيق فوز جديد؛ جاء على حساب مضيفه الخليج برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن الجولة 27 من دوري روشن.
تقدم صالح الشهري للهلال في الدقيقة 7، ثم عادل محمد شريف النتيجة للخليج في الدقيقة 11، قبل أن يعيد مالكوم التقدم للهلال في الدقيقة 42، ثم سجل الثالث في الدقيقة 48، قبل أن ينجح عبدالله الحمدان في تسجيل الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 90+6.
الفوز رفع رصيد الهلال إلى النقطة 77 وقرّبه من التتويج باللقب رسميًا، بينما تجمد رصيد الخليج عند 34 نقطة في المركز التاسع.
هدددددف!⚽
مبكرًا.. صالح الشهري يسجل أول أهداف الهلال 🔥⚽️
الخليج 0 × 1 الهلال#دوري_روشن_السعودي#الخليج_الهلال | #SSC pic.twitter.com/LfV3ub8iPT
— SSC (@ssc_sports) April 5, 2024
هدددددف!⚽
الخليج يعود سريعًا عن طريق محمد شريف 🔥⚽️
الخليج 1 × 1 الهلال#دوري_روشن_السعودي#الخليج_الهلال | #SSC pic.twitter.com/1XPVRTy9FK
— SSC (@ssc_sports) April 5, 2024
هدددددف!⚽
تمريرة من سافيتش.. وهدف هلالي من مالكوم ⚽️🔥
الخليج 1 × 2 الهلال#دوري_روشن_السعودي#الخليج_الهلال | #SSC pic.twitter.com/XhzWlLSHJo
— SSC (@ssc_sports) April 5, 2024
هدددددف!⚽
عرضية من سعود عبدالحميد.. وتسديدة مالكوم تعلن ثالث الأهداف للهلال ⚽️🔥
الخليج 1 × 3 الهلال#دوري_روشن_السعودي#الخليج_الهلال | #SSC pic.twitter.com/rMf3TwxGKT
— SSC (@ssc_sports) April 5, 2024
هدددددف!⚽
من علامة الجزاء 🥅
رابع الأهداف الهلالية عن طريق الحمدان ⚽️🔥
الخليج 1 × 4 الهلال#دوري_روشن_السعودي#الخليج_الهلال | #SSC pic.twitter.com/eQ8CxYT5Zr
— SSC (@ssc_sports) April 5, 2024