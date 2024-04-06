مجموعة “إيلاف” تقيم حفل إفطارها السنوي

جدة : البلاد

أقامت مجموعة “إيلاف”، الرائدة في قطاع الضيافة والسياحة، حفل إفطارها السنوي في فندق “جوديان”، أحد فنادق المجموعة في محافظة جدة، بحضور الرئيس التنفيذي الدكتور عادل عزت، ومشاركة قيادات المجموعة ومنسوبيها.

وتناول الجميع إفطارهم في أجواء من الود والانتماء، متبادلين التهاني بالعشر الأواخر وداعين الله أن يديم التواصل بينهم والنجاح لمجموعتهم العريقة.

وألقى الدكتور عادل عزت الرئيس التنفيذي لمجموعة “إيلاف” كلمة خلال الحفل، رحب خلالها بالحاضرين وهنأهم بصيام الشهر الفضيل، وبلوغ العشر الأواخر، واقتراب عيد الفطر المبارك، معبرًا عن اعتزازه بما يبذله منسوبو “إيلاف” من جهد في سبيل نجاح المجموعة ودوام ريادتها وتقدمها.

وأشاد الدكتور عادل عزت بما حققته مجموعة “إيلاف” من إنجازات خلال العام الماضي، مؤكدًا على مواصلة العمل والتطور، من أجل تعزيز ريادة المجموعة لقطاع الضيافة والسياحة بالمملكة، وتطلع جميع منسوبيها لتكون مجموعتهم هي الأفضل دائمًا في هذا المجال.

وفي نهاية الحفل تم تقديم عدد من الجوائز والهدايا لمنسوبي مجموعة “إيلاف” الحاضرين، كما عبَّر الحاضرون عن امتنانهم وسعادتهم بهذا الإفطار السنوي، الذي أصبح من السمات الأساسية للمجموعة، والتي تعبِّر عن العلاقات الأخوية التي تجمع بين منسوبيها وقياداتها.

يُذكر أن مجموعة “إيلاف” من الشركات الرائدة في قطاع الضيافة على مستوى المنطقة، حيث تم تأسيسها قبل أكثر من 40عامًا، وتمتلك فنادق في كل من جدة والرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة بمواقعها الاستراتيجية وخدماتها المميزة، وتحظى المجموعة بمكانةٍ مرموقة دوليًا، لاسيما في الدول الإسلامية، في ظل ريادتها في توفير خدمات الحج والعمرة وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة، كما تتميز بتقديم خدمات عالية الجودة، ولديها موظفين يتمتعون بمهارات عالية.