باريس يحاول استمالة فينيسيوس جونيور

ذكرت وسائل إعلام الجمعة، أنّ باريس سان جيرمان يخطط للتعاقد مع فينيسيوس جونيور من ريال مدريد على المدى القريب، في صفقة ضخمة قد تهز أركان كرة القدم.

وتأكد رحيل نجم النادي الباريسي، كيليان مبابي بنهاية الموسم الحالي بعد نهاية عقده، حيث صرّح اللاعب بأنّه سيخوض تجربة حديدة في ملاعب أوروبا.

يخطط باريس سان جيرمان لإيجاد نجم جديد لخلافة مبابي في ملعب (حديقة الأمراء) ويبدو أن النادي العاصمي وضع فينيسيوس جونيور في قمة اللائحة.

حسب برنامج إل شيرينغيتو (El chiringuito) الإسباني، يخطط باريس سان جيرمان للتعاقد مع جونيور وتقديم راتب سنوي ضخم يناهز 60 مليون يورو سنويًا، كما رصد سان جيرمان مبلغ 200 مليون يورو لريال مدريد مقابل التنازل عن خدمات اللاعب، الذي يرتبط بعقد مع الملكي إلى صيف 2027.

أثبت فينيسيوس جونيور جودته في الموسم الحالي حينما سجّل 18 هدفًا بقميص ريال مدريد في كل البطولات، فضلًا عن تقديم 8 تمريرات حاسمة إلى زملائه.