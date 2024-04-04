” جي اي ڤيرنوڤا” تنفصل عن “جنرال إلكتريك” وتبدأ التداول في بورصة نيويورك

جدة : البلاد

أعلنت “جي اي ڤيرنوڤا” اكتمال انفصالها عن “جنرال إلكتريك” وبدء التداول بشكل مستقل في بورصة نيويورك للأوراق المالية بموجب رمز المؤشر “GEV”، مؤكدة مضيها قدماً في تنفيذ توجيهاتها المالية للعام 2024.

وتحققت خطوة الانفصال من خلال توزيع “جنرال إلكتريك” لجميع الأسهم العادية للأولى. وحصل كل من حاملي سجلات الأسهم العادية لها على حصة واحدة من الأسهم العادية لـ “جي اي ڤيرنوڤا”، مقابل كل أربعة أسهم من الأسهم العادية.

كما كشفت عن توجيهاتها المالية للعام 2025، وقدمت توقعاتها حتى العام 2028 بما في ذلك تحقيق معدل نمو عضوي متوسط من خانة واحدة في الإيرادات*، وهامش أرباح معدّلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدره 10%*، ونسبة تحويل للتدفق النقدي الحر تتراوح ما بين 90-110% *.

وبهذه المناسبة قال سكوت سترازيك، الرئيس التنفيذي لـ “جي اي ڤيرنوڤا”: “أصبحنا اليوم شركة مستقلة تركز على تسريع تحول قطاع الطاقة للمساهمة في توفير مستقبل أكثر استدامة. وفي حين توفر وحدات أعمال توليد الطاقة الكهربائية وطاقة الرياح وشبكات الكهرباء ونقلها لدينا جميع المنتجات والخدمات الأساسية لقطاع الطاقة الكهربائية، فإننا نواصل العمل على تلبية احتياجات الطاقة المتزايدة للاقتصادات، وتوفير الكهرباء التي تشكل ركيزة أساسية للصحة والسلامة والأمن والارتقاء بجودة الحياة. وتُعنى بشكل خاص بتزويد العالم بالمزيد من الكهرباء وإزالة الكربون، وأنا فخور للغاية بما أنجزه فريقنا من خلال هذه الخطوة التاريخية، وأتطلع قدماً لمواصلة هذه الرحلة جنباً إلى جنب مع عملائنا ومساهمينا”.

والجدير بالذكر أنها تساهم في توليد حوالي 30% من الكهرباء التي يحتاجها العالم بفضل محفظتها من التقنيات المركّبة والمعتمدة والتي تشمل أكثر من 7 آلاف توربين غازي – أكبر محفظة من نوعها في العالم – وما يقارب 55 ألف توربين رياح، ومجموعة أخرى من التقنيات الرائدة لتزويد الكهرباء.

كما تخدم قطاعاً صناعياً حيوياً تبلغ قيمته 265 مليار دولار ومن المتوقع أن ينمو إلى 435 مليار دولار بحلول عام 2030. وتوفر الاحتياجات المتزايدة للكهرباء وإزالة الكربون فرصاً كبيرة، حيث من المتوقع أن تتضاعف قدرة التوليد بحلول عام 2040. وللاستفادة من هذه الفرصة، تركز الشركة على مراعاة جوانب الاستدامة والابتكار والمرونة بالدرجة الأولى، كما تعتمد على تاريخها الحافل بالابتكار من خلال استثمار حوالي مليار دولار سنوياً في البحث والتطوير لدعم التقنيات المتطورة لتحويل الطاقة.