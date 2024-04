اغتيال لاعب كايزر تشيفز بالرصاص

اغتالت مجموعة عصابية لاعب نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، لوك فلورس اليوم الخميس عن عمر ناهز 24 عامًا، في حادث مأساوي للرياضة في البلاد.



وأطلق رجلان النار على قلب الدفاع الشاب في محاولة لسرقة سيارته في إحدى محطات الوقود في مدينة جوهانسبرج، شمالي العاصمة بريتوريا.



وقال بيان من نادي كايزر تشيفز: “بحزن دفين نعلن وفاة لوك فلورس خلال محاولة سرقة سيارته، سنزودكم بمزيد من التفاصيل في الوقت المناسب”.

وانتقل لوك فلورس من نادي سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي إلى كايزر تشيفز مطلع الموسم الحالي (2023-2024) في صفقة انتقال مجّانية.

It is with a great deal of sadness that we announce that Kaizer Chiefs player, Luke Fleurs tragically lost his life last night during a hijacking incident in Johannesburg.

Our thoughts and prayers are with his family and friends at this difficult time.

The SAPS are handling… pic.twitter.com/4CTCiH1I41

— Kaizer Chiefs (@KaizerChiefs) April 4, 2024