اغتيال لاعب كايزر تشيفز بالرصاص

اغتالت مجموعة عصابية لاعب نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، لوك فلورس اليوم الخميس عن عمر ناهز 24 عامًا، في حادث مأساوي للرياضة في البلاد.



وأطلق رجلان النار على قلب الدفاع الشاب في محاولة لسرقة سيارته في إحدى محطات الوقود في مدينة جوهانسبرج، شمالي العاصمة بريتوريا.



وقال بيان من نادي كايزر تشيفز: “بحزن دفين نعلن وفاة لوك فلورس خلال محاولة سرقة سيارته، سنزودكم بمزيد من التفاصيل في الوقت المناسب”.

وانتقل لوك فلورس من نادي سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي إلى كايزر تشيفز مطلع الموسم الحالي (2023-2024) في صفقة انتقال مجّانية.