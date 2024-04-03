الرياضة

الوحدة يستعيد ذاكرة الانتصارات ويتغلب على الفيحاء

صحيفة البلادaccess_time25 / رمضان / 1445 هـ       3 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

استعاد فريق الوحدة ذاكرة الانتصارات لأول مرة في عام 2024، بعدما تغلب على مضيفه الفيحاء 1/2، في المباراة التي جرت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري روشن للمحترفين.

قص أوسكار دوراتي شريط الأهداف لصالح فارس مكة عند الدقيقة 47، إلا أن رد الفيحاء لم يتأخر كثيرًا بعدما نجح فاشون ساكالا في معادلة النتيجة عند الدقيقة 53، ليخطف أنسيلمو هدف الفوز الثمين عند الدقيقة 56، ليهدى الوحدة الفوز بعد غياب طويل.

هذا الفوز، رفع رصيد الوحدة إلى 30 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند النقطة 32 في المركز العاشر.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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