الوحدة يستعيد ذاكرة الانتصارات ويتغلب على الفيحاء

محمود العوضي- جدة
استعاد فريق الوحدة ذاكرة الانتصارات لأول مرة في عام 2024، بعدما تغلب على مضيفه الفيحاء 1/2، في المباراة التي جرت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري روشن للمحترفين.
قص أوسكار دوراتي شريط الأهداف لصالح فارس مكة عند الدقيقة 47، إلا أن رد الفيحاء لم يتأخر كثيرًا بعدما نجح فاشون ساكالا في معادلة النتيجة عند الدقيقة 53، ليخطف أنسيلمو هدف الفوز الثمين عند الدقيقة 56، ليهدى الوحدة الفوز بعد غياب طويل.
هذا الفوز، رفع رصيد الوحدة إلى 30 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند النقطة 32 في المركز العاشر.
هدددددف!⚽
أوسكار يسجل الهدف الأول للوحدة🔥⚽️
#دوري_روشن_السعودي
#الفيحاء_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/HLHYcmI9Li
— SSC (@ssc_sports) April 2, 2024
هدددددف!⚽
ساكالا يسجل التعادل لـ الفيحاء 🔥⚽️
#دوري_روشن_السعودي
#الفيحاء_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/NXU73FDFmB
— SSC (@ssc_sports) April 2, 2024
هدددددف!⚽
انسيلمو يضيف الهدف الثاني لـ الوحدة 🔥⚽️
#دوري_روشن_السعودي
#الفيحاء_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/Lpj243K9Vk
— SSC (@ssc_sports) April 2, 2024