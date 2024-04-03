الحقيل يرأس الاجتماع الوزاري العربي

الرياض- واس

رأس معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، الاجتماع الاستثنائي المنعقد عبر الاتصال المرئي للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، لاختيار أعضاء هيئة تحكيم جائزة المجلس، التي تهدف إلى تحفيز التنافس بين المعماريين والمهندسين والجهات المعنية بشؤون الإسكان ومراكز الأبحاث والدراسات لتطوير المبادرات والأفكار؛ لخدمة قطاع التشييد والبناء في الدول العربية.

ورحب الحقيل، خلال الاجتماع بأصحاب المعالي والسعادة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يأتي انطلاقاً من الجهود المستمرة من جميع الدول الأعضاء لتعزيز التعاون العربي في مجال الإسكان والتعمير، ومناقشة القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، الذي نأمل أن ينعكس أثره إيجاباً على شعوب المنطقة العربية.