مدافع برشلونة على أعتاب أتلتيكو مدريد

أكّدت يومية سبورت (Sport) الإسبانية أنّ أتلتيكو مدريد أنهى الاتفاق للتعاقد مع مدافع برشلونة، ماركوس ألونسو، بنهاية الموسم الحالي (2023-2024).

ينتهي عقد ألونسو (33 عامًا) مع برشلونة بانقضاء الموسم الحالي، وسينتقل إلى فريق الـ(روخي بلانكوس) في صفقة انتقال حر، حسب المصدر.

وفد ألونسو إلى الفريق الكاتالوني صيف 2022 من تشيلسي الإنجليزي بالمجّان، غير أنّه عانى الأمرّين بسبب الإصابات التي عكّرت مسيرته مع الفريق.

طبقًا لوسائل إعلام مقرّبة من دوائر أتلتيكو مدريد، فإن النادي العاصمي أنهى الاتفاق الشخصي مع ألونسو، ويتبقى الإعلان الرسمي فقط عن الصفقة.

Marcos Alonso is close to reaching an agreement with Atlético Madrid to join them as a free agent in the summer.

