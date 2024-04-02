الرياضة

مدافع برشلونة على أعتاب أتلتيكو مدريد

محمد ابو الوفاaccess_time24 / رمضان / 1445 هـ       2 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق
فريق برشلونة لكرة القدم من الموسم الحالي 2023-2024.

أكّدت يومية سبورت (Sport) الإسبانية أنّ أتلتيكو مدريد أنهى الاتفاق للتعاقد مع مدافع برشلونة، ماركوس ألونسو، بنهاية الموسم الحالي (2023-2024).

 

ينتهي عقد ألونسو (33 عامًا) مع برشلونة بانقضاء الموسم الحالي، وسينتقل إلى فريق الـ(روخي بلانكوس) في صفقة انتقال حر، حسب المصدر.

 

وفد ألونسو إلى الفريق الكاتالوني صيف 2022 من تشيلسي الإنجليزي بالمجّان، غير أنّه عانى الأمرّين بسبب الإصابات التي عكّرت مسيرته مع الفريق.

 

طبقًا لوسائل إعلام مقرّبة من دوائر أتلتيكو مدريد، فإن النادي العاصمي أنهى الاتفاق الشخصي مع ألونسو، ويتبقى الإعلان الرسمي فقط عن الصفقة.

 

m.abo.elwafa

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