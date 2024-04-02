جروهي تعين ستيفان شميد كمدير تنفيذي جديد لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند IMEA

جدة : البلاد

أعلنت جروهيGROHE ؛ العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال الحلول المتكاملة للحمامات وتجهيزات المطابخ، مؤخراً، تعيين ستيفان شميد كمدير تنفيذي جديد لدى ليكسل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند. تعكس هذه الخطوة التزام الشركة نحو تعزيز النمو العالمي والابتكار في إطار حرصها على دعم العملاء. وتعني IMEA كل من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند وجزء من القارة الهندية وتركيا وأفريقيا.

ويمتلك ستيفان أكثر من 20 عامًا من الخبرة في هذا المجال؛ حيث أطلق وأدار العديد من المبادرات الاستراتيجية الرئيسية، بما في ذلك توسيع شبكة قنوات التوزيع وبناء العلامات التجارية وإدارة العمليات التجارية في مجال التجزئة والجملة والمشاريع لدى شركات عالمية. وسابقاً؛ كان ستيفان مسؤولا عن أعمال المشاريع في جروهي، حيث قام بتحويلها إلى وحدة عمل مستقلة أصبحت محركاً رئيسياً للنمو لشركة ليكسل في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ كما قاد تحديد المواصفات وتنفيذ مشاريع البناء الجديدة فضلاً عن مشاريع تجديد الوحدات والعقارات: مثل الفنادق والمطارات العالمية ومجموعات صحية دولية، ومطورين سكنيين بارزين حول العالم.

من خلال دوره الجديد، سيكون ستيفان مسؤولاً عن زيادة معدلات النمو وتعزيز أداء المبيعات لجروهي على المدى الطويل وذلك من خلال التعاون الإقليمي الفعال الذي يدفع الابتكار الاستراتيجي. كما سيُركز أيضاً على توسيع قاعدة العملاء وبناء الشراكات وتعزيز الابتكار لدى شركة جروهي، بالإضافة إلى الإشراف على عمليات الشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند IMEA.

وقبل الانضمام إلى جروهي، شغل ستيفان منصب رئاسة العديد من شركات انشاءات رئيسية في أوروبا وآسيا. ويمتلك خبرة واسعة في مجال الأدوات الصحية، حيث عمل مع شركات عالمية في الإدارة التنفيذية والإدارة العليا عبر الشرق الأوسط.