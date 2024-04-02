مقالات الكتاب دور المملكة في خدمة الأمة الإسلامية

تقدم المملكة العربية السعودية للأمة الإسلامية خدمات جليلة في شتى المجلات تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه – وولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله. وأخص بالذكر الخدمات اللا محدودة التي تقدم لزوار بيت الله الحرام؛ سواء من الحجاج أو المعتمرين الذين يأتون من كل فج عميق، حيث تم توفير أحدث التقنيات الحديثة لراحتهم ولأداء مناسكهم في منتهى الأمن وراحة البال مع كل السعادة وسعة الصدور.

كما أود أن أنوه هنا بمساهمات المملكة العربية السعودية في توزيع أجود أنواع التمور لإفطار الصائمين في كل البلدان الإسلامية، خاصة في دولتنا سريلانكا. إن للمملكة العربية السعودية دورًا بارزًا في المشاركة في تنمية وتوفير الحوائج الأساسية في سريلانكا، ويرأس هذه المشاريع الخيرية والإنسانية سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سريلانكا معالي الأستاذ/ خالد بن حمود القحطاني. وأتمنى أن تحظى فترة عمله في سريلانكا بالإنجازات الإيجابية المتنوعة- بإذن الله تعالى. وفي الختام أتضرع لدى البارى سبحانه، أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان آل سعود- حفظهما الله- لتقديم مزيد من الخدمات لشعب المملكة خاصة، وللأمة الإسلامية في ربوع الأرض عامة، كما أسأله سبحانه وتعالى، أن يرضى عنَّا في هذا الشهر الكريم. أبو مجاهد جنيد بن محمود السيلاني