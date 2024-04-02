حملة سلامة الغذاء في العاصمة المقدسة

البلاد ــ مكة المكرمة

أكدت أمانة العاصمة المقدسة على جميع متعهدي ومقدمي خدمات الإعاشة والتغذية، ضرورة الالتزام بالدليل الإرشادي الذي أصدرته، وذلك بتفعيل خدمات التوعية والتثقيف وتقديم الاستشارات العلمية والعملية في مجال سلامة وجودة الغذاء، لضمان تقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام، خاصة فيما يتعلق بمجال تقديم المواد الغذائية، والحرص على تحضير وتداول هذه المواد بطرق آمنة وصحية.

وأوضحت أن الدليل الإرشادي شمل العديد من الإجراءات والإرشادات الواجب اتباعها من قبل متعهدي الإعاشة، سواء في اشتراطات المطاعم والمطابخ وتجهيزاتها، أو في اشتراطات العاملين ومقدمي الخدمات، أو في اشتراطات الوجبات الغذائية المقدمة والطاقة التشغيلية لإنتاجها، أو وسائل نقل المواد الغذائية، وذلك بقيام الأمانة بتنفيذ حملة توعوية من خلال الملصقات التثقيفية التي توضح أفضل الطرق في تداول الغذاء وتعزيز الممارسات الصحية في هذا المجال، حيث شملت الملصقات إيضاح اشتراطات العاملين بالمنشآت الغذائية، وطريقة غسيل وتعقيم الأيدي، وإرشادات أقسام الاستلام والفرز والثلاجات، وطرق حفظ المواد الغذائية الباردة والساخنة وتحضيرها، وإذابة اللحوم والدواجن، والمواصفات الخاصة بألواح التقطيع المخصصة لإعداد وتجهيز المواد الغذائية، وطريقة تنظيف الأواني في الأحواض، وكذلك طرق تجنب بعض الممارسات الخاطئة التي قد تتسبب في تلف أو تلوث المواد الغذائية.