مطار «البحر الأحمر» يبدأ رحلاته الدولية

البلاد – تبوك

في خطوة مهمة لترسيخ مكانة المملكة في خريطة السياحة العالمية، أعلنت “شركة البحر الأحمر الدولية”، المطورة لوجهتي “البحر الأحمر” و”أمالا” – أنها تستعد لاستقبال أول رحلة دولية إلى “مطار البحر الأحمر الدولي”.

وستصل الرحلة التي تُشغّلها خطوط الطيران الإماراتية “فلاي دبي” يوم الخميس 18 أبريل، تدشينًا للخط الدولي الجديد، بواقع رحلتين أسبوعيًا (الخميس والأحد) لتتزامن مع الرحلات الداخلية من الرياض وجدة ، والتي تشغلها “الخطوط الجوية السعودية”.

ومع استقبال أولى رحلات “فلاي دبي”، سيكون هناك الآن 8 رحلات منتظمة أسبوعيًا من وإلى “مطار البحر الأحمر الدولي” الذي يشكل نقطة محورية في خطوط الملاحة الجوية العالمية، إذ إنه الأقرب لواحدة من أجمل الوجهات التي تتميز بتضاريسها الساحرة وشواطئها الذهبية وبيئتها البحرية الخلابة، ما يسهم في تنمية المنطقة اقتصاديًا، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة “البحر الأحمر الدولية” جون باغانو : تُمثل هذه الرحلة الدولية الأولى خطوة أخرى في جعل السعودية واحدة من أفضل الوجهات السياحية على مستوى العالم. ويوفر “مطار البحر الأحمر الدولي” بهذا الإنجاز مسارًا جويًّا جديدًا يُسهِّل وصول الزوار إلى وجهة “البحر الأحمر”، وذلك بعد افتتاح منتجعين فاخرين في الوجهة؛ هما منتجع “سيكس سنسز الكثبان الجنوبية”، ومنتجع “سانت ريجس البحر الأحمر”، بالإضافة إلى ذلك، سيتم افتتاح 3 منتجعات أخرى هذا العام.