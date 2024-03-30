الخليج يعبر ضمك بهدف وحيد

محمود العوضي- جدة
حقق الخليج فوزًا مهمًا على مضيفه ضمك بهدف دون مقابل في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء “الجمعة” على ملعب ضمك، ضمن منافسات الجولة الـ25 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.
انتهى الشوط الأول بتقدم الخليج بهدف سجله اللاعب خالد ناري في الدقيقة 35.
وشهدت المباراة طرد لاعب الخليج وو يونغ جانغ، ولاعب ضمك سنوسي هوساوي بالبطاقة الحمراء
هذا الفوز رفع رصيد الخليج إلى 31 نقطة في المركز العاشر، بينما بقي ضمك في المركز السابع برصيد 34 نقطة.
هدددددف!⚽
خالد ناري يفتتح التسجيل للخليج⚽️🔥
ضمك 0 × 1 الخليج
#دوري_روشن_السعودي #ضمك_الخليج | #SSC pic.twitter.com/SetN1UkLdt
— SSC (@ssc_sports) March 29, 2024