الرياضة

الخليج يعبر ضمك بهدف وحيد

صحيفة البلادaccess_time21 / رمضان / 1445 هـ      30 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

حقق الخليج فوزًا مهمًا على مضيفه ضمك بهدف دون مقابل في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء “الجمعة” على ملعب ضمك، ضمن منافسات الجولة الـ25 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

انتهى الشوط الأول بتقدم الخليج بهدف سجله اللاعب خالد ناري في الدقيقة 35.
وشهدت المباراة طرد لاعب الخليج وو يونغ جانغ، ولاعب ضمك سنوسي هوساوي بالبطاقة الحمراء

هذا الفوز رفع رصيد الخليج إلى 31 نقطة في المركز العاشر، بينما بقي ضمك في المركز السابع برصيد 34 نقطة.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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