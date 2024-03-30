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التعاون يدك شباك الحزم برباعية
الرياضة

التعاون يدك شباك الحزم برباعية

صحيفة البلادaccess_time21 / رمضان / 1445 هـ      30 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

  دك فريق التعاون شباك الحزم برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الطرفين مساء الجمعة،في إطار منافسات الجولة 25 من دوري روشن السعودي.

سجل رباعية التعاون كل من أندري جيروتو و عبدالفتاح آدم “هدفين” ومحمد الكويكبي في الدقائق 62،66،71 و76 من عمر المباراة.

الفوز رفع رصيد التعاون للنقطة 43 في المركز الخامس، والهزيمة زادت من معاناة فريق الحزم متذيل الجدول بـ 15 نقطة.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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