التعاون يدك شباك الحزم برباعية

محمود العوضي- جدة
دك فريق التعاون شباك الحزم برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الطرفين مساء الجمعة،في إطار منافسات الجولة 25 من دوري روشن السعودي.
سجل رباعية التعاون كل من أندري جيروتو و عبدالفتاح آدم “هدفين” ومحمد الكويكبي في الدقائق 62،66،71 و76 من عمر المباراة.
الفوز رفع رصيد التعاون للنقطة 43 في المركز الخامس، والهزيمة زادت من معاناة فريق الحزم متذيل الجدول بـ 15 نقطة.
برباعية.. #التعاون يتجاوز #الحزم ✅
📺 شاهد أهداف المباراة ⤵️#دوري_روشن_السعودي #التعاون_الحزم | #SSC pic.twitter.com/5VOK7kkL6V
— SSC (@ssc_sports) March 29, 2024