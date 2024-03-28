اليوم.. ختام كأس موسم القادسية الرمضاني

الدمام-البلاد
تختتم بطولة كرة القدم للصالات ضمن موسم القادسية الرمضاني اليوم الخميس وذلك بإقامة المباراة النهائية، التي ستجمع فريقي مجموعة سعيد غدران وفريق صقر أكادير المغربي عند الساعة 10:30 مساء.
وقد شهد موسم القادسية الرمضاني حضورا جماهيريا غفيرا اكتظت بهم الصالة الرياضية بمقر النادي من الأفراد والعائلات يومياً، وسط منافسات قوية بين الفرق المشاركة في بطولة كرة القدم للصالات، التي شارك فيها 12 فريقا، من بينها ثلاثة فرق عربية من مصر والأردن والمغرب.
وأقيمت في البطولة حتى الآن 24 مباراة، شهدت تسجيل 97 هدفا، ويتصدر قائمة الهدافين مهاجم فريق سعيد غدران ديمورا جوس.
وتواجد في البطولة 13 حكما منهم حكما من الخليج أشهروا 35 بطاقة صفراء، و5 حالات طرد، وتواجدت تقنية “VAR” للمرة الأولى في بطولات الصالات في المملكة، واستخدمت 4 مرات في البطولة.
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