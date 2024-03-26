الرياضة في كأس الاتحاد السعودي للسيدات.. القادسية والاتحاد يتصارعان على ” الثالث”

البلاد- جدة

يلتقي غدًا الأربعاء فريقا القادسية والاتحاد ضمن منافسات تحديد المركز الثالث في بطولة كأس الاتحاد السعودي للسيدات في موسمها الأول 2023 – 2024، وذلك على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض، فيما سيقام نهائي البطولة الخميس بمواجهة الأهلي والشباب على ملعب المملكة أرينا (ملعب نادي الهلال) في الرياض. وكان فريق النصر المتوج ببطولة الدوري قد خرج من سباق المنافسة بعد خسارته أمام الأهلي بنتيجة 4 – 3 في دور ربع النهائي، ولحقه الهلال بعد خسارته أمام الشباب بثنائية نظيفة، فيما ضمن فوز الأهلي والشباب وصولهما للنهائي.

وشهدت قائمة هدافات الدوري منافسة عالية؛ حيث تصدرت المغربية ابتسام جرايدي قائدة الأهلي القائمة بـ12 هدفًا، تلتها التنزانية أنكيا كاسونغا لاعبة شعلة الشرقية برصيد 8 أهداف، وجاءت الفنزويلية أوريانا مانسيلا لاعبة الشباب في المركز الثالث برصيد 7 أهداف. تبقى الإشارة إلى أن هذه النسخة الأولى للبطولة التي جمعت بين أندية دوري الدرجة الأولى والدوري الممتاز بـمشاركة 16 فريقاً.