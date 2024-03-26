فنادق هيلتون مكّة وجدّة هيلتون تُقيم إفطار “رمضان الأخضر” تكريمًا لممثلي وسائل الإعلام

مكة المكرمة : البلاد

استضافت فنادق هيلتون مكّة (جبل عمر) – التي تشمل كونراد مكّة، وهيلتون مكّة وفندق ومركز مؤتمرات هيلتون مكة، وأجنحة هيلتون مكّة، ودبل تري من الهيلتون – وجدّة هيلتون إفطاراً خاصاً وتكريميًا لممثلي وسائل الإعلام من المنطقة الغربية، يوم الإثنين 25 مارس.

سلّط هذا الإفطار الضوء على مبادرة “رمضان الأخضر” المبتكرة، وجهود الهيلتون الرائدة في مجال الضيافة المستدامة.

صرحت السيدة جمانة جلال، مديرة التسويق الإقليمي لفنادق هيلتون مكة (جبل عمر) وجدّة هيلتون خلال الإفطار: “تجسّد مبادرة “رمضان الأخضر” حرص الهيلتون على توفير سياحة مسؤولة وتطبيق رؤيتها لحماية البيئة. نفخر بالتعاون مع شركائنا في الإعلام لنشر الوعي حول الاستدامة وإظهار أرقى أساليب الضيافة من الهيلتون خلال هذا الشهر الفضيل.”

شارك في هذا الحدث عدد من المسؤولين التنفيذيين في الهيلتون، من بينهم مدير عام المجموعة المُعيَّن حديثاً السيد بولنت ترلان، الذي عبّر عن حماسه لبرنامج “رمضان الأخضر” وتأثيره الملهم في دعم الاستدامة. كما استلهم السيد ترلان تصريحات السيدة نيكي والش، مديرة التسويق والعلاقات العامة في قسم الأغذية والمشروبات لدى هيلتون أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث شدّد على ضرورة إحداث تحولات جذرية في قطاع الضيافة لحماية البيئة.

من جانبه، سلّط السيد سيركان يالتشينكايا، المدير العام لكونراد مكّة، الضوء على مكانة الفندق الفريدة باعتباره فندق كونراد الوحيد في المملكة العربية السعودية، وأفخم الفنادق في المنطقة. وأكد التزام كونراد مكّة بتقديم تجارب فخمة استثنائية، مع تبنّى ممارسات الاستدامة في نفس الوقت.

ضمّ الإفطار مأكولات تراثية وتقليدية من مكونات محلية المصدر، استعراضاً لجهود الهيلتون للحدّ من الهدر الغذائي في إطار مبادرة “رمضان الأخضر”، ومُلتزمة في الوقت ذاته بتعزيز المأكولات الفاخرة عبر برنامج “ذوق هيلتون”. كما اشتمل الحدث على عروض تفاعلية تروّج لرسائل مبادرة “وصفة التغيير” التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP).

وقال السيد أحمد غول، مدير المبيعات الإقليمي: “تعكس مبادرة ‘رمضان الأخضر’ ريادتنا في قطاع الضيافة المستدامة. يُعتبر شهر رمضان شهر الفوز بالنسبة لنا! فنحن نخدم بفخر أكثر من 200,000 حاج في تشكيلة تضمّ 2400 جناح وغرفة، مع باقة متنوعة من الأنشطة والفعاليات المستمرة التي تجسّد روح العطاء في هذا الشهر الكريم.”

تقع فنادق هيلتون (جبل عمر) على بُعد خطوات من المسجد الحرام، وتقدّم أجنحة فسيحة ومجموعة متنوّعة من غرف هيلتون الكلاسيكية، يتمتع كثير منها بإطلالات خلّابة على الحرم والكعبة المشرفة. كما تتميّز هذه الفنادق بخيارات المطاعم الاستثنائية التي تقدّم أرقى تجارب الطهي وفقاً لمعايير هيلتون المشهورة عالمياً.

عن مبادرة “رمضان الأخضر” من الهيلتون:

تعدّ مبادرة هيلتون “رمضان الأخضر” الأولى من نوعها عالمياً، وتركّز على تقليل الهدر الغذائي وتعزيز الممارسات المستدامة في عدد مختار من فنادق الهيلتون حول العالم . تشمل المبادرة إعطاء الأولوية للمكوّنات الزراعية من مصادر محلية، والتعاون مع بنوك الطعام، وتطبيق تقنيات الحدّ من الهدر، إضافة الى برامج تحويل بقايا الطعام إلى اسمدة عضوية. تتماشى هذه الجهود مع أهداف هيلتون 2030 “السفر مع هدف”، والتزامها الأوسع بمبادئ الضيافة المسؤولة. تُقام حملة “رمضان الأخضر” بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) لدعم مبادرته “وصفة التغيير” وشركة وينو لحلول الحدّ من هدر الطعام، والتي تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لتوفير بيانات ثريّة للحد من هدر الغذاء.