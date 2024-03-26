حلويات سهلة وسريعة.. طريقة عمل كريب رول الشوكولاتة بالبندق

الكريب من أسرع واسهل الوصفات التي يمكن تحضيرها وكذلك يصلح وجبة سحور

المقادير اللازمة

للكريب

1 1/4 كوب حليب

2 ملاعق كبيرة زبدة ذائبة

كوب دقيق لجميع الأغراض

2 ملاعق كبيرة سكر أبيض

شوكولاتة قابلة للدهن بالبندق

بندق مفروم

طريقة العمل

في وعاء كبير اخفقي البيض والحليب والزبدة المذابة ودقيق السكر حتى يصبح المزيج ناعمًا

سخني مقلاة متوسطة الحجم أو مقلاة كريب على نار متوسطة

ادهني المقلاة بكمية صغيرة من الزبدة أو الزيت باستخدام فرشاة أو منشفة ورقية

باستخدام ملعقة تقديم أو مغرفة صغيرة ضعي حوالي 3 ملاعق كبيرة من عجينة الكريب في مقلاة ساخنة

مع إمالة المقلاة بحيث يكون السطح السفلي مغطى بالتساوي

يطهى على نار متوسطة ، من دقيقة إلى دقيقتين على جانب أو حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً

نحضر الكريب بعد إنتهاء الكمية

قومي بدهن طبقة من الكريب بالشوكولاتة وترش بالبندق

ثم تلف علي شكل رول

تكرر العملية مع باقي الكمية

ثم تقدم مزينة بصوص الشوكولاتة