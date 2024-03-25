الرياضة

مبارة استعراضية تجمع نجوم الكرة السعودية بمحافظة جدة

صحيفة البلادaccess_time16 / رمضان / 1445 هـ      25 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – محمد قاسم
في مبادرة رائعة جمعت  نجوم الكرة السعودية بمحافظة جدة، نظمت جمعية رعاية الرياضيين بمنطقة مكة المكرمة مباراة استعراضية بين فريق الكابتن إبراهيم الهزازي، وفريق الكابتن خالد قهوجي، على ملعب أكاديمية قابلو بمحافظة جدة بقيادة حكم رابطة الهواة بجدة ممدوح أحمد هوساوي بمشاركة عدة نجوم، يتقدمهم الكابتن عبد الهادي الحداد ومازن عثمان وصالح الصقري وبندر الريس وسامر عبدالله وإبراهيم الهزازي وحسن يماني وخالد قهوجي ومنصور النجعي وعلي حسين وبندر جارالله وجمعة المولد.

وفي نهاية المباراة قام رئيس جمعية رعاية اللاعبين بمنطقة مكة المكرمة الكابتن نصار الظاهري بتكريم حكم اللقاء وكذلك اللاعبين المشاركين.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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