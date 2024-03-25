الرياضة مبارة استعراضية تجمع نجوم الكرة السعودية بمحافظة جدة

جدة – محمد قاسم

في مبادرة رائعة جمعت نجوم الكرة السعودية بمحافظة جدة، نظمت جمعية رعاية الرياضيين بمنطقة مكة المكرمة مباراة استعراضية بين فريق الكابتن إبراهيم الهزازي، وفريق الكابتن خالد قهوجي، على ملعب أكاديمية قابلو بمحافظة جدة بقيادة حكم رابطة الهواة بجدة ممدوح أحمد هوساوي بمشاركة عدة نجوم، يتقدمهم الكابتن عبد الهادي الحداد ومازن عثمان وصالح الصقري وبندر الريس وسامر عبدالله وإبراهيم الهزازي وحسن يماني وخالد قهوجي ومنصور النجعي وعلي حسين وبندر جارالله وجمعة المولد. وفي نهاية المباراة قام رئيس جمعية رعاية اللاعبين بمنطقة مكة المكرمة الكابتن نصار الظاهري بتكريم حكم اللقاء وكذلك اللاعبين المشاركين.