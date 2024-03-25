جدة: ضبط لتخزين مشروبات غازية غير مصرح ببيعها ومواد فاسدة

جدة : البلاد

ضبطت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية, مستودعاً لتخزين المشروبات الغازية المتنوعة دون تطبيق أدنى اشتراطات التخزين, وتبين أن الموقع جرى استغلاله لتوزيع منتجات غير مصرح ببيعها وتهرب ضريبي. استمرارًا لحملاتها السابقة أسفرت جهود الرقابة الميدانية للأمانة عن ضبط مستودع جنوب المحافظة،

وأوضحت الأمانة أنه وخلال جولات الرقابة الميدانية لمتابعة المخالفات البلدية بمشاركة كل من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وهيئة الغذاء والدواء, رُصد مستودع جرى استغلاله لتخزين مشروبات متنوعة غير مسجلة بهيئة الغذاء والدواء, وتالفة, وتهرب ضريبي, تحمل مسميات تجارية معروفة تمهيداً لتسويقها وبيعها حيث جرى ضبط نحو 16 ألف لتر من المشروبات التالفة, وعدد 40,865 عبوة تهرب ضريبي, وعدد 1 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية, مبينة أنه جرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية في حق المخالفين.