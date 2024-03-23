المحليات

“فرجت” تواصل حملتها للعام الـ6

صحيفة البلادaccess_time14 / رمضان / 1445 هـ      23 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

واصلت خدمة “فرجت” التي أطلقتها وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للسجون، حملتها للعام السادس لمساعدة المحكومين في قضايا مالية غير جنائية بالتعاون مع وزارة العدل من خلال منصتي ” أبشر” و “إحسان”.

وتمكن الخدمة المواطنين والمقيمين من التبرع المالي لمحكومي القضايا المالية ومساعدتهم على سداد ديونهم ومعرفة المبالغ المستحقة عليهم والحالة الاجتماعية، حيث تتيح للمتبرعين استعراض بياناتهم والسداد باستخدام خاصية الدفع في منصتي أبشر وإحسان أو من خلال خدمة سداد التابعة للبنوك.

وأكدت المديرية العامة للسجون أنه يمكن للراغبين بالتبرع التحقق من مصداقية فواتير الخدمة عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر أفراد” وبوابة ناجز ومنصة إحسان.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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