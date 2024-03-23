“فرجت” تواصل حملتها للعام الـ6

جدة : البلاد

واصلت خدمة “فرجت” التي أطلقتها وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للسجون، حملتها للعام السادس لمساعدة المحكومين في قضايا مالية غير جنائية بالتعاون مع وزارة العدل من خلال منصتي ” أبشر” و “إحسان”.

وتمكن الخدمة المواطنين والمقيمين من التبرع المالي لمحكومي القضايا المالية ومساعدتهم على سداد ديونهم ومعرفة المبالغ المستحقة عليهم والحالة الاجتماعية، حيث تتيح للمتبرعين استعراض بياناتهم والسداد باستخدام خاصية الدفع في منصتي أبشر وإحسان أو من خلال خدمة سداد التابعة للبنوك.

وأكدت المديرية العامة للسجون أنه يمكن للراغبين بالتبرع التحقق من مصداقية فواتير الخدمة عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر أفراد” وبوابة ناجز ومنصة إحسان.