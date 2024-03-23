تقديم أحدث تقنيات الشبكات المطورة في المملكة عبر خدمات Google السحابية

الرياض : البلاد

في خطوة استراتيجية جديدة نحو تعزيز التطور التقني، أعلنت شركة solutions by stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي في المملكة والمنطقة، وبالتعاون مع شركة Nile، الرائدة في شبكات الشركات من الجيل القادم، عن إطلاقهما لخدمة الوصول من Nile على منصة Google Cloud مباشرة.

ويأتي هذا التعاون مع Google Cloud، ليمكن solutions وNile من تقديم خدمة اتصال متقدمة للشبكات المحلية السلكية واللاسلكية ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث ستمكن هذا الخدمة من إدارة أجهزة الشبكة وعملياتها بشكل آلي.

وتؤكد هذه الشراكة على الرؤية المستدامة لشركة solutions by stc بتقديم حلول تقنية مبتكرة لسد الاحتياجات المتنوعة للشركات في المملكة. كما تُعد هذه الشراكة نافذة للشركات من خلال الاستفادة القصوى من البنية التحتية الشبكية المتقدمة والذكاء الاصطناعي، مما يسهم في تحسين الكفاءة والأداء وزيادة مستوى الأمان للشبكات.

الجدير بالذكر أن solutions by stc و Nile ستستفيدان من تقنيات Google Cloud لإنشاء شبكة اتصالات آمنة وموثوقة داخل مباني الشركات، وذلك دون الحاجة إلى استثمارات مالية أولية بفضل اعتماد نظام الاشتراك الشامل. هذه الخطوة تمثل تحولاً في نظرة الشركات لشبكاتها، حيث كان يتوجب على العملاء سابقًا الجمع بين العديد من الحلول المختلفة في إطار تقني معقد وكثيف. بينما الآن، يسمح النظام التلقائي المعتمد على الذكاء الاصطناعي من Nile لشركة solutions by stc بتقديم خدمات شبكية آمنة للشركات بدون تحميلها أعباء تشغيلية كبيرة. مما سيؤدي إلى تقديم أول خدمة شبكية من نوعها (NoOps) في المملكة.

وأكد حاتم القاضي، الرئيس التنفيذي للشراكات والتكامل في solutions by stc، “بأن الكثير من الشركات يفضلون توجيه مواردهم التقنية نحو مبادرات تعود بالنفع المباشر على أعمالهم، كتطوير الذكاء الاصطناعي، وتمكين التحول الرقمي، وابتكار التطبيقات الرئيسية للأعمال وغيرها من الأنشطة المؤثرة. هم لا يريدون استنزاف ميزانياتهم في مجرد الحفاظ على العمليات”، مضيفًا: “إن شراكتنا مع Google Cloud وNile تتيح لعملائنا التركيز على الفرص التي تعزز نمو أعمالهم، بينما نتولى نحن إدارة البنية التحتية عنهم”.

فيما أعرب بانكاج باتيل، الرئيس التنفيذي لشركة Nile عن مدى سعادته بما تثمر عنه شراكتهم مع solutions by stc حيث قال: “شراكتنا مع solutions by stc مثمرة للغاية منذ بدايتها ، كما أن إضافة خدمة Google Cloud يمنح كلا الطرفين مزيدا من المرونة والخيارات الواسعة في خدمة عملائنا المشتركين في المملكة.”

ومن الجدير بالإشارة الى أن solutions by stc، بالتعاون مع Nile ، تقود الابتكار في خدمات الشبكات من خلال تطبيق نموذج (NaaS) المتطور . هذا التحالف يدعم التقنيات الشبكية في المملكة ويعزز الدور المحوري لـ solutions by stc، مسهمًا في تبسيط وأتمتة الشبكات، كما يمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية solutions نحو تمكين التحول الرقمي في المملكة.