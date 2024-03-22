الرياضة مانشيني يستدعي “آل فتيل” لمعسكر “الأخضر” بدلاً من “البليهي”

البلاد- جدة

قرر المدير الفني للمنتخب الوطني روبرتو مانشيني استدعاء اللاعب محمد آل فتيل لمعسكر الأخضر، بدلاً من زميله علي البليهي الذي تم استبعاده بداعي الإيقاف، بعد حصوله على إنذارين. وقد حقق المنتخب الوطني السعودي الأول لكرة القدم فوزًا مهمًا على حساب ضيفه الطاجيكي، مساء أمس الخميس، بهدف دون رد، في المباراة التي أُقيمت بملعب الأول بارك بالرياض، في إطار الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027؛ ليعزز الأخضر السعودي من صدارته للمجموعة السابعة في التصفيات بالمجموعة السابعة برصيد 9 نقاط وبالعلامة الكاملة، بينما جمّدت الهزيمة رصيد طاجيكستان عند النقطة الرابعة في المركز الثاني. ويلعب المنتخبان في طاجيكستان بلقاء الجولة الرابعة، الثلاثاء المقبل الموافق السادس والعشرين من مارس.