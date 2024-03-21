وزارة العدل تطلق خدمة “أرشفة القضايا”

الرياض : البلاد

أطلقت وزارة العدل خدمة “أرشفة القضايا”؛ التي تمكن المستفيد من أرشفة القضايا الخاصة به عبر منصة ناجز، في حال رغبته في تحديد وصول الممثل النظامي إلى القضية التي وكله بها فقط دون باقي القضايا المسجلة باسمه، والحفاظ على سرية معلومات القضايا الأخرى.

وأوضحت الوزارة أنه بإمكان المستفيد الحصول على الخدمة بخطوات من خلال الدخول على منصة ناجز najiz.sa، واختيار تبويب القضايا، ثم الضغط على الخيارات للقضية المطلوب أرشفتها وبعد اختيار أرشفة القضايا ستظهر صفحة إرشادات لشرح الخدمة، ويتم الضغط على استمرار فيقوم النظام بطلب إدخال رمز التحقق المرسل للجوال؛ وبإدخال الرمز تتم أرشفة القضية.

يذكر أن منصة ناجز تضم أكثر من 160 خدمة عدلية إلكترونية تشمل خدمات القضاء والتنفيذ والتوثيق، وتُغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية، وتختصر الوقت والجهد عليهم.