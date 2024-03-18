الرياضة السعــودية تستضيف البطولة العربيـة لكرة الطاولة “34” للأنديـة بجدة

الدمام- البلاد

تحت إشراف الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، وبالتعاون مع الاتحاد العربي لكرة الطاولة، تستضيف مدينة جدة منافسات البطولة العربية الرابعة والثلاثين لكرة الطاولة، خلال الفترة من 23-28 مارس الجاري بمشاركة أكثر من 100 رياضي ورياضية يمثلون 24 نادياً من 9 دول عــربية. وكانت أندية الاتحاد، الاهلي، الشباب (السعودية)، انبي (مصر)، السليمانية، الجيش الرياضي، غاز الجنوب (العراق)، العربي، قطر (قطر)، المكي، الأقصى عطبرة (السودان)، الارثوذكسي (الأردن)، سار، البحرين (البحرين)، الفحيحيل، التضامن (الكويت)، قد أعلنت مشاركتها على مستوى الرجال في البطولة التي تقام للمرة الأولى في السعودية، وعلى مستوى السيدات ستشارك أندية البصرة، غاز الجنوب (العراق)، الجمعية النسوية الرياضية (الجزائر)، الأعمال الحرة الأبيض (السودان)، الزمالك، بتروجت (مصر)، حمادة (الأردن)، عالي (البحرين)، الفتاة (الكويت). الدكتور عبدالله بن هاشم البار، رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبر عن سعادته بتنظيم هذا الحدث الذي ينظمه الاتحاد لأول مرة في تاريخ اللعبة، مؤكداً أن الدعم اللامحدود الذي يلقاه القطاع الرياضي من قبل القيادة الحكيمة –حفظها الله- والمتابعة المستمرة والحثيثة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية وسمو نائبه الأميـر فهد بن جلوي، شكل حافزاً لكل الاتحادات لتنظيم واستضافة البطولات، بعد النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة أكبر المحافل الدولية والعالمية في مختلف الرياضات، متمنياً التوفيق والنجاح لكافة الأندية المشاركة في البطولة.