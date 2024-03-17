الرياضة

في دوري” يلو”.. الصفا يهزم الفيصلي.. وهجر يعبر الجندل

صحيفة البلادaccess_time8 / رمضان / 1445 هـ      17 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
واصل فريق الصفا انتفاضته في رحلة البقاء، ونجح في الفوز على الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي جرت على ملعب الصفا بصفوى.

أحرز أهداف الصفا” حميدو تراوري، وفابيو تيكسيرا، وحسين النخلي، فيما سجل للفيصلي لوكاس دي سوزا؛ الذي أضاع ركلة جزاء في بداية المباراة.

بهذه النتيجة، رفع الصفا رصيده إلى 32 نقطة بالمركز 11، وتوقف الفيصلي عند 41 نقطة بالمركز السابع.

وسجل هجر انتصارًا ثمينًا على ضيفه الجندل بنتيجة 3-1 في اللقاء، الذي أقيم على استاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء. سجل هجر عن طريق نيكولا وكوليبالي “هدفين”، فيما أحرز للجندل ساجر الشمري.

بهذا الفوز، رفع هجر رصيده إلى 22 نقطة بالمركز 16، وتجمد رصيد الجندل عند 33 نقطه بالمركز العاشر.

وخيم التعادل السلبي على مواجهة أحد والعين؛ ليصبح رصيد أحد 30 نقطة بالمركز 12، والعين 28 نقطة بالمركز 15.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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