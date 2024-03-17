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أطباق إفطار رمضان.. طريقة عمل مندي الزرب

نيفين عباسaccess_time8 / رمضان / 1445 هـ      17 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

المندى هو طبق من الأطباق السعودية التى تطهى على حرارة التنور ويوضع الأرز أسفله حتى يتشرب من عصارة الكبش

المقادير اللازمة
كبش كامل أو مقطع أو بحسب الرغبة
ملح وفلفل إسود
زيت زيتون
بودرة زعفران
أرز بسمتى
سمن مذوب
ورق غار
هيل حب
دارسين أعواد
مسمار
ملح
ورق غار
زعفران
ماء بارد لتسوية الأرز
مكسرات محمصة

طريقة العمل
فى وعاء يقلب الملح والفلفل الإسود وزيت الزيتون وبودرة الزعفران
يدهن الكبش بالمزيج من الداخل والخارج جيداً ويترك جانباً
نحضر قدر
يوضع به السمن وورق الغار وأعواد الدارسين والمسمار والهيل الحب
يوضع الأرز للمزيج مع قليل من الملح ويمكن إضافة الفلفل الإسود
يضاف له الماء البارد وبودرة الزعفران
ثم يغطى بورق الألمونيوم
نقوم بعمل ثقوب أعلى الورق
ثم يوضع الكبش فوق ورق الألمونيوم
يوضع فى فرن ساخن حتى تمام نضجه
ثم يخرج ويقدم ساخن بعد أن يزين بالمكسرات المحمصة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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