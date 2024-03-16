شاهد | أهداف مباراة بايرن ميونيخ ودارمشتات 5-2

انتصر بايرن ميونيخ خارج قواعده على دارمشتات بخمسة أهداف لاثنين أمسية السبت لحساب مباريات المرحلة 26 من الدوري الألماني لكرة القدم (2023-2024).

ورفع النادي البارفاري رصيده إلى 60 نقطة مُقلّصًا الفارق مع متصدر الـ(بوندسليغا) باير ليفركوزن إلى 7 نقاط مؤقتًا، قبل مباراة ليفركوزن أمام فرايبوغ الأحد.

سجّل أهداف بايرن ميونيخ ضد دارمشتات كل من جمال موسيالا في الدقيقتين 36 و64، وهاري كين (45) وسيرجي جنابري (74) وماتياس تيل (93). في حين أحرز هدفي دارمشتات كل من المهاجم الألماني تيم سكاركي والمهاجم السويدي أوسكار فيلهيلمسون في الدقيقتين 28 و95.

وكرّس كين (30 عامًا) صدارته للائحة هدّافي المسابقة الألمانية بوصوله إلى 31 هدفًا، بعيدًا بفارق كبير عن الوصيف سيرهو غيراسي (21 هدفًا) نجم شتوتغارت.

شاهد أهداف بايرن ميونيخ ودارمشتات 5-2