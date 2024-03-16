التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الطائي والاتفاق

محمود العوضي- جدة
تعادل فريق الاتفاق أمام نظيره الطائي، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 1-1، في إطار منافسات الجولة الـ 24 بدوري روشن.
سجل اللاعب كارل توكو ايكامبي الهدف الأول لفريق الاتفاق في الدقيقة 18، فيما نجح اللاعب فيرجيل ميسيدجان في تسجيل التعادل لفريق الطائي في الدقيقة 45+4.
هدددددف!⚽
إيكامبي يفتتح أول أهداف الاتفاق 🔥⚽️
#دوري_روشن_السعودي
#الطائي_الاتفاق | #SSC pic.twitter.com/VjES3w0ugy
— SSC (@ssc_sports) March 15, 2024
بهذا التعادل، وصل فريق الاتفاق إلى 35 نقطة في المركز السادس، بينما رفع الطائي رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس عشر.
هدددددف!⚽
ميسيدجان يسجل التعادل لـ الطائي 🔥⚽️
#دوري_روشن_السعودي
#الطائي_الاتفاق | #SSC pic.twitter.com/inTbR5Bf0j
— SSC (@ssc_sports) March 15, 2024