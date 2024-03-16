الرياضة

التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الطائي والاتفاق

صحيفة البلادaccess_time7 / رمضان / 1445 هـ      16 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة
تعادل فريق الاتفاق أمام نظيره الطائي، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 1-1، في إطار منافسات الجولة الـ 24 بدوري روشن.

سجل اللاعب كارل توكو ايكامبي الهدف الأول لفريق الاتفاق في الدقيقة 18، فيما نجح اللاعب فيرجيل ميسيدجان في تسجيل التعادل لفريق الطائي في الدقيقة 45+4.

بهذا التعادل، وصل فريق الاتفاق إلى 35 نقطة في المركز السادس، بينما رفع الطائي رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس عشر.

 

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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