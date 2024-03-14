تأسيس شركة لإنتاج اللحوم الحمراء

الرياض : البلاد

شهد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، إعلان تحالف سعودي لتأسيس شركة تُعنى بقطاع التربية الحيوانية المكثفة لإنتاج اللحوم الحمراء، من خلال توقيع اتفاقية شراكة بين الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) والشركة المتحدة للأعلاف إحدى الشركات التابعة لمجموعة المهيدب؛ بهدف الإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز واستدامة الأمن الغذائي في المملكة، وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال تنمية الثروة الحيوانية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية 2030.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإعلان؛ يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، وبناء منظومة متكاملة في قطاع الثروة الحيوانية، من خلال الاستفادة من خبرات “نادك” و”المتحدة للأعلاف” في تطوير سلسلة من المشروعات المتنوعة لتطوير قطاع التربية الحيوانية لإنتاج اللحوم الحمراء، وفق مواصفات ومعايير عالية الجودة؛ للإسهام في تغذية السوق المحلية، وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب خدمة توجهات ومستهدفات الأمن الغذائي في المملكة من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي، والاستفادة المُثلى من الثروة الحيوانية؛ للإسهام في الناتج المحلي، وتحسين الميزان التجاري.

وأضافت أن الشركة الجديدة ستعمل على تطوير عددٍ من المشروعات الزراعية والحيوانية، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، للوصول إلى مزارع عالية التقنية؛ لضمان استدامة السلالات المحلية بأعلى المعايير، وتوفير مُنتجات عالية الجودة للمستهلكين، وبخيارات مناسبة، إضافة إلى توفير العديد من فرص العمل بشكل مباشر وغير مباشر، ودعم وتطوير وتدريب الكوادر الوطنية في مجال تنمية الثروة الحيوانية واللحوم الحمراء.

وأشارت إلى أن إنشاء الشركة الجديدة، يأتي ضمن دراسات وأبحاث مستفيضة لسوق وقطاع اللحوم الحمراء في المملكة، لرفع جودة إنتاج اللحوم الحمراء، وتنفيذ مشروعات استثمارية مٌنتجة، إلى جانب إيجاد بيئة حيوانية متوازنة تهدف إلى تكاثر سلالات الماشية المحلية، مبينة أن المشروع سيعمل على وضع حلولٍ وتقنيات للطاقة المتجددة، وإنشاء مسالخ متطورة ونوعية، إضافة إلى توفير وسائل مُبتكرة لإعادة التدوير بكفاءة تشغيلية عالية.