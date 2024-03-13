حلويات رمضان.. طريقة عمل زنود الست بحشو الكريمة وسيرب ماء الورد

وصفة زنود الست من الحلويات الشرقية المميزة

المقادير اللازمة

لزنود الست

لفة من عجينة الجلاش

سمن

زيت للقلي

لحشوة الكريمة

4 كوب كريمة

6 ملعقة كبيرة نشا الذرة

كوب سكر بودرة

لسيرب ماء الورد

2 كوب سكر

كوب ماء

عصير حبة ليمون

ملعقة كبيرة ماء زهر

ملعقة كبيرة ماء ورد

ربع كوب عسل ذرة

طريقة العمل

الحشو

نقوم بتقليب السكر مع النشا والكريمة

يرفع علي النار

نستمر في التحريك حتي نحصل علي قوام كريمي كثيف

ثم يرفع من علي النار

يترك ليبرد تماما بالثلاجة لحين الإستخدام

الشيرة

يوضع السكر والماء وعسل الذرة وعصير الليمون علي النار

يترك ليغلي مدة 20 دقيقة

يرفع من علي النار

ثم يضاف له ماء الزهر وماء الورد ويقلب

يترك ليبرد تمامًا

زنود الست

نقوم بإحضار الجلاش

يقطع مربعات

تدهن كل ورقة بقليل من السمنة

ثم تحشي كل قطعة بحشوة الكريمة القشطية

تغلق من الجوانب وتلف حتي نحكم غلقها

تكرر العملية حتي إنتهاء كل الكمية لدينا

تقلي حبات الجلاش في الزيت حتي تصبح ذهبية اللون ومقرمشة من كل الجهات

ثم تخرج وتصفي من الزيت

توضع في الشيرة حتي تتشربه

ثم تنقل في طبق التقديم

تزين بحسب الرغبة

ثم تقدم الحلوي باردة