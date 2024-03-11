الرياضة البلياردو والسنوكر يناقش تحضيرات استضافة بطولة آسيا للسيدات

الرياض-البلاد

عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر اجتماعه الدوري الثاني في موسم 2024 وترأس الدكتور ناصر الشمري الاجتماع بحضور أعضاء المجلس وتم خلاله مناقشة والاطلاع على العديد من المحاور كان في مقدمتها الاطلاع على الاستعدادات والتحضيرات لاستضافة بطولة آسيا للسيدات والناشئات 2024 التي ستقام في مدينة الرياض خلال شهر أبريل المقبل، وتم في الاجتماع تشكيل اللجان التحضيرية لهذه البطولة الآسيوية. وعلى صعيد المسابقات المحلية تم وضع آلية إقامة بطولات الشركات والهيئات والقطاعات الحكومية والصالات التي ستتم إقامتها خلال موسم 2024 وتم كذلك مناقشة إقامة دوري للشباب للبلياردو ووضع اللائحة لهذا الدوري.