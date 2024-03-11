سينومي سنترز تعقد شراكة مع نادي الأهلي السعودي لافتتاح متجر جديد

جدة : البلاد

أعلنت سينومي سنترز، المالك الأكبر لمراكز التسوّق العصرية في المملكة العربية السعودية والشركة الرائدة في تشغيلها وتطويرها، عن عقد شراكة مع نادي الأهلي السعودي لكرة القدم، أحد الأندية التي تحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة في المملكة. وتشهد هذه الشراكة افتتاح متجر جديد للنادي في يو ووك جدة خلال الأشهر القادمة.

واحتفالاً بعقد الشراكة الجديدة، أُقيم حفل التوقيع يوم الخميس 7 مارس في العرب مول في جدة بحضور كل من رون جورلي، الرئيس التنفيذي لنادي الأهلي السعودي لكرة القدم؛ وفراس البريكان، وروجر ايبانيز، وابتسام جريدي، ودالية عادل أبو لبن، من لاعبي الفريق؛ وتركي الزهراني، الرئيس التنفيذي لخدمات الشركات في سينومي سنترز.

ويسهم المتجر الجديد للنادي، في تلبية احتياجات الأعداد المتزايدة لمشجعي كرة القدم في المملكة، حيث سيتم عرض وبيع منتجات وبضائع أحد أفضل الفرق في دوري روشن السعودي.

يو ووك جدة هو مركز التسوق الأبرز الذي تم افتتاحه حديثاً من قبل سينومي سنترز، ليصبح المتجر الجديد لنادي الأهلي أحدث علامة تجارية تنضم إلى هذه الوجهة الرائدة عالمياً. ويتضمن المركز حالياً مجموعة واسعة من المتاجر والخيارات التي تتماشى مع أنماط الحياة المميزة، بما في ذلك أشهر علامات التسوق في المملكة مثل زارا وفيكتوريا سيكريت ولولوليمون، إلى جانب تناول الطعام والترفيه. كما أنه مركز التسوّق الداخلي والخارجي الأول من نوعه على الإطلاق في جدة، حيث يضم مساحات تسوق متنوعة مميزة، إلى جانب ممشى خارجي بطول 2 كيلومتر.

ومن جانبه، قال تركي الزهراني، الرئيس التنفيذي لخدمات الشركات في سينومي سنترز: “تمثل شراكتنا الجديدة مع نادي الأهلي، أحد أكثر الأندية تشجيعاً في المملكة، خطوة مميزة تسهم في استقطاب مشجعي النادي من مختلف الأعمار. ويمثل متجر النادي الجديد إضافةً مميزة إلى مركز يو ووك جدة التابع لشركتنا، والذي أحدث نقلة نوعية في قطاع البيع بالتجزئة في جدة، وسرعان ما أصبح إحدى أبرز وجهات نمط الحياة الرائدة فيها، وشهدت مراكزنا 124 مليون متسوق في عام 2023. كما نتطلع لعقد شراكات مع المزيد من أندية كرة القدم وافتتاح متاجر تعزز جاذبية مراكز التسوق التابعة لنا أمام مشجعي كرة القدم”.