“ريما الجفالي”.. مستقبل السعودية في رياضة المحركات

البلاد- جدة



أسماء سعودية كثيرة شاركت في رياضة المحركات، ولعل منها السائقة السعودية ريما الجفالي، والتي تعد أول سعودية تحصل على رخصة سباق، والأولى حصولاً على بطولة كأس سبرينت.

كان عام 2018 شاهداً على مشاركة ريما الجفالي كأول سعودية تشارك في بطولة دولية، فيما دوّنت اسمها كأول سعوديةٍ تشارك في سباق دولي يقام في بلدها، وذلك من خلال سباق الجائزة الكبرى للسيارات الكهربائية “جاكوار” I-PACE eTROPHY على شوارع الرياض، أتبعتها بمشاركةٍ أخرى في بطولة GB3 عام 2021، فيما ظهرت لأول مرةٍ في سباقات التحمل دبي، والتي تمتد لـ24 ساعةً متواصلة، وذلك في عام 2022م، إذ احتلت المرتبة الثانية في فئتها.