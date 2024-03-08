“ريما الجفالي”.. مستقبل السعودية في رياضة المحركات

البلاد- جدة
أسماء سعودية كثيرة شاركت في رياضة المحركات، ولعل منها السائقة السعودية ريما الجفالي، والتي تعد أول سعودية تحصل على رخصة سباق، والأولى حصولاً على بطولة كأس سبرينت.
كان عام 2018 شاهداً على مشاركة ريما الجفالي كأول سعودية تشارك في بطولة دولية، فيما دوّنت اسمها كأول سعوديةٍ تشارك في سباق دولي يقام في بلدها، وذلك من خلال سباق الجائزة الكبرى للسيارات الكهربائية “جاكوار” I-PACE eTROPHY على شوارع الرياض، أتبعتها بمشاركةٍ أخرى في بطولة GB3 عام 2021، فيما ظهرت لأول مرةٍ في سباقات التحمل دبي، والتي تمتد لـ24 ساعةً متواصلة، وذلك في عام 2022م، إذ احتلت المرتبة الثانية في فئتها.
استمرت ريما الجفالي في المشاركات الدولية، من أبرزها تحدي GT World Europe، ولكنها في هذا العام مثلت السعودية كبطلة خاصة في الجولة الافتتاحية من أكاديمية الفورمولا1 على هامش فعاليات جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1، إذ قامت بتأسيس فريق “ذيبة موتور سبورت“ لتسهيل دخول السعوديين في سباقات السيارات والمشاركة فيها من خلال مجموعة متنوعة من الفرص والبرامج التعليمية، وقد ظهر الفريق لأول مرة في بطولة GT المفتوحة الدولية لعام 2022، وحقق الفريق الفوز في أول ظهور له، وهو إنجاز جعلها تصبح أول امرأة سعودية تفوز بسباق سيارات دولي، قبل أن تحقق المركز الثاني في فئة برو آم في البطولة.