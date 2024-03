خوليت مُحذّرًا باريس: لا تتعاقدوا مع صلاح!

حذّر أسطورة كرة القدم الهولندي، رود خوليت، نادي باريس سان جيرمان، من التعاقد مع نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح (32 عامًا) في مقابلة تلفزيونية الخميس.

يُعد خوليت (61 عامًا) أحد أبرز لاعبي كرة القدم على مر العصور، فقد فاز بالكرة الذهبية عام 1987، وعشرات الألقاب، أبرزها لقبين في دوري أبطال أوروبا مع ميلان.



ورفض خوليت في مقابلة مع قناة بين سبورتس (beIN SPORTS) القطرية، مبدأ تعاقد باريس سان جيرمان مع صلاح لتعويض رحيل هدّاف الفريق، كيليان مبابي.



وقال لاعب الوسط المتوّج مع منتخب هولندا بكأس أمم أوروبا 1988: “إنّهُ كبير في السن، لقد جئت أنا إلى تشيلسي في الـ32، وهذا عمر تتلاشى فيه قوة اللاعبين تدريجيًا.. إذا ذهب إلى باريس فسيعتمد عليه الجميع، ولن يتمكّن من التقاط أنفاسه، لا أعتقد أنّهُ قادر على فعل نفس الشيء في باريس كما فعل مع ليفربول”.

بات من المؤكّد أن مبابي سيرحل عن باريس بنهاية الموسم الحالي (2023-2024) لنهاية عقده مع الفريق، في حين زادت احتمالات مغادرة صلاح لليفربول، حيث ينقضي عقد اللاعب المصري مع الفريق بنهاية الموسم المقبل (2024-2025)، وتحدثت تقارير أن باريس يسعى للتعاقد مع صلاح لتعويض رحيل مبابي الحتمي.

Richard Keys: "Why did you dismiss the idea of Mo Salah so quickly?"

Ruud Gullit: "Because he's old!"

The beIN Studio disagree if Mo Salah would be a great signing for PSG!#beINUCL #PSG #LFC pic.twitter.com/F4Apy0SnB8

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) March 5, 2024