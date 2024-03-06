تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. “تاج البطولات” تنطلق السبت بمشاركة نخبة الخيل في الميدان السعودي

الرياض- البلاد

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- ينظم نادي سباقات الخيل بميدان الملك عبد العزيز بالجنادرية في الرياض، يوم السبت المقبل الموافق للـ9 من مارس 2024، عدة بطولات وكؤوس مصنفة؛ أهمها كأس الملك عبد العزيز (المؤسس) عبر شوطين للخيل العربية الأصيلة والخيل المهجنة الأصيلة (الثروبيرد)، بالإضافة إلى كؤوس بطولة ميدان الملك عبد العزيز، ومنها الشوط المصنف دوليًّا بدرجة (ليستد)؛ كأس بطل ميدان الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة.

وفي تصريحٍ حول هذه المناسبة، قال صاحب السموّ الملكيّ، الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية، رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل: ” يسعدني ويشرفني أن أعبر عن امتناني العظيم بتقديم أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين، الرئيس الفخري لنادي سباقات الخيل، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على ما يلقاه النادي من الرعاية الدائمة والدعم الكبير، الذي كان لهما أبلغ الأثر في تقدّم سباقات الخيل وانتشارها، وتحقيق ما يتطلّع إليه محبّوها ومتابعوها، بالإضافة إلى الاهتمام والتشجيع والحرص على مواصلة الريادة عالميًّا في سباقات الخيل”.

وأكد سمو الأمير بندر، أن “رعاية ودعم القيادة الرشيدة تُعدّان الركيزة الرئيسية في ما وصلت إليه رياضة سباقات الخيل من نجاحات، وما حقّقته من إنجازات وتطوّر شامل، حتى أصبحت محطّ أنظار الجميع بمنشآتها وميادينِها وسباقاتها، كما نعتز بالنهضة التي تعيشها الفروسية عمومًا وسباقات الخيل تحديدًا، والتي لم يتسنّ لها أن تصل إلى ما وصلت إليه لولا توفيق الله -عز وجل- ثمّ الدعم الكبير اللا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسموّ وليّ عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز”.

وأضاف رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل: “إنّ هذه المناسبة تمثل تظاهرة سباقية كبرى من نواحٍ عدة، أبرزها -كما يعلم الجميع- أن أمسية وبطولة الحدث الرئيسيّ، فيها شوطان؛ خُصص أولهما للخيل العربية الأصيلة، والثاني للخيل المهجّنة الأصيلة، مشروطة بالخيل المنتجة في المملكة العربية السعودية، بمعنى (إنتاج محلي)، حيث تعد هذه الكأس بمثابة تاج البطولات؛ إذ تجمع نخبة الخيل في الميدان السعودي، هذا من الجانب الفنيّ. أما من حيث المسمّى، فتأتي وفاءً لذكرى الملك عبد العزيز، الفارس الذي ارتبط بالخيل وارتبطت به من جوانب عدة، منها: حفظه وتأسيسه لمرابط متعددة تُعنى بحفظ سلالات الخيل الأصيلة، وكذلك ارتباطها بتوحيد المملكة العربية السعودية”.

وختم سموّ الأمير بندر، تصريحاته قائلًا: “نفخر -في نادي سباقات الخيل- بمرور ما يقارب ربع قرن من الزمان على استحداث كأس المؤسّس، حيث تعود بداية تنظيم النادي للبطولة إلى عام 1999، عندما أعلن الملك عبد الله -رحمه الله- رئيس نادي الفروسية آنذاك، عن إنشاء بطولة باسم المؤسّس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه”.

تطوير المنظومات والسباقات

على الصعيد نفسه، قال الرئيس التنفيذيّ لنادي سباقات الخيل، الأستاذ زياد المقرن، إن “بطولة كأس الملك عبد العزيز -طيب الله ثراه- حدث كبير، كما أسماه ولقّبه رئيس هيئة الفروسية، صاحب السمو الملكيّ الأمير بندر بن خالد الفيصل بـ”تاج البطولات”، والذي يعكس مدى تطوّر الإنتاج المحليّ ومدى قوّة السباقات، ونوعية الخيل المشاركة تُؤكّد ذلك”.

وأكد الأستاذ زياد المقرن، جاهزية جميع إدارات نادي سباقات الخيل والفرق العاملة، للحدث الكبير، كما أعرب عن تطلّعه إلى ظهور التنظيم بما يليق باسم الكأس، قائلًا: “في ظلّ العمل الدؤوب من زملائي في النادي، نحن متفائلون بأنه ستكون هذه الكأس الغالية مميّزة بشكل سنويّ، بما يُرضي طموحات عشّاق الخيل محليًّا وخارجيًّا بحول الله”.

وختم الرئيس التنفيذيّ تصريحاته، منوهًا بتهيئة جميع المرافق في ميدان الملك عبد العزيز وفق أعلى المعايير التي ترتبط بالجماهير وتلبّي معايير جودة الحياة، ليكون ميدان المؤسّس قِبلة للجمهور، ومكانًا يسهم في راحة المواطنين واستمتاعهم بالسباق والفعاليات المصاحبة.

أبرز الخيل المتنافسة

ويصل مجموع جوائز شوطي كأس الملك عبد العزيز، إلى 10 ملايين ريال، بواقع 5 ملايين ريال لكل شوط، يفوز بها أصحاب المراكز الخمسة الأولى. ويشارك إسطبل أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، في الشوط الختامي لأمسية السبت، والذي يقام على كأس الملك عبد العزيز فئة (١) محلية، بثلاثة جياد، يتقدمهم “ضيدان” الفائز في كأس الملك عبد الله بن عبد العزيز، والذي يحظى بتدريبات المدرب أحمد محمود وسيقوده الخيال كاميليو أوسبينا. وذلك بالإضافة إلى الجواد “للعلم”، القادم من انتصار في سباق كأس الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، والذي سيكون تحت قيادة الخيال مايكل برزلونا.

ومن الإسطبل نفسه أيضًا، تشارك الفرس “طيبة فال” القادمة من انتصار في كأس الأميرة صيتة بنت فهد الدامر، بقيادة الخيال محمد الشريماء. كما يعد الجواد “الكواكبي” للمالك الشريف هزاع شاكر العبدلي، بتدريبات عبد العزيز الموسى وقيادة الخيال جيمس كراولي، أحد أبرز المتنافسين.

وتحتدم المنافسة، بمشاركة بطل كأس السروات برعاية الخطوط السعودية في كأس السعودية 2024، الجواد “عزم الرياض” للمالك أحمد عبد الرحمن العبد المنعم، بتدريبات فهد العبد المنعم وبقيادة الخيال طارق المنصور.

كأس المؤسس للخيل العربية الأصيلة

وفي الشوط الحادي عشر، الذي يمتد لمسافة 1600 متر، يبرز الجواد “النجم المنير” للمالك ناصر فهد محمد آل ظبية، بتدريبات مصطفى الموسى وقيادة الخيال إيدي كاسترو. ومن الأسماء المرشحة أيضًا، الفرس “مبارزة الخالدية” لأبناء الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز، بتدريبات ناصر بن مطلق وبقيادة الخيال عادل الفريدي.

وتشتد المنافسة بمشاركة الجواد “شبل جودة” للمالك حسام عبد الله فهد الدامر، بتدريبات ريعان البراهيم وقيادة الخيال أصيل السرحاني. وذلك بالإضافة إلى الجواد “يزمي عذبة” لإسطبل عذبة للسباقات، بتدريبات لوكاس جايتن وقيادة الخيال أليكسس مورينو.

وتقام بطولة ميدان الملك عبد العزيز، في الأشواط الثامن والتاسع والعاشر من أمسية السبت، بجائزة قدرها 300 ألف ريال لكل شوط، حيث سيكون الشوط الثامن مخصصًا للخيل العربية الأصيلة، والمصنف دوليًّا بدرجة ليستد على مسافة 1600 متر لعمر أربع سنوات وأكثر.

ومن الأسماء البارزة المشاركة في هذا الشوط، الجواد “نجيب الزمان” لإسطبل صفوة العاديات، الذي حلَّ ثالثًا في مشاركته الأخيرة في كأس عبية. والجواد “حمداني خالد الخالدية” لإسطبلات الخالدية، بتدريبات ناصر بن مطلق وقيادة الخيال نايف العنزي. والجواد “جيسان” للمالك خلف رباح خلف الشمري، بتدريبات لوزيل لورينت وقيادة الخيال فيكتور جوتيرز.

وفي الشوط التاسع والمخصص للخيل مفتوح الدرجات على مسافة 2000 متر لعمر أربع سنوات وأكثر، يبرز من الأسماء المشاركة الفائز بكأس طويق، الجواد “بدر” لإسطبل السفير، بتدريبات إبداح العذاب وقيادة الخيال عادل الفريدي. ويبرز أيضًا الجواد “ويت تو أكسل” لإسطبل الديحاني، بتدريبات ثامر الديحاني وقيادة الخيال محمد الدهام، حيث حلّ في المركز الأول في جميع مشاركاته الثلاث في الميدان السعودي.

وتحتتدم المنافسة بمشاركة “تاج العلياء” للشريف هزاع شاكر العبدلي، بتدريبات عبد العزيز الموسى وقيادة الخيال جيمس كراولي؛ حيث حلّ ثانيًا في مشاركته الأخيرة في كأس نادي سباقات الخيل بأمسية كأس السعودية.

ويعد من أبرز الأسماء المشاركة في الشوط العاشر والمخصص للأفراس بعمر أربع سنوات وأكثر على مسافة 1200 متر، الفرس “صنست فلاش” والفرس “ريم الرياض” والفرس “نوت إيفن كلوس”، وجميعها بشعار أبناء فيحان فيصل المنديل وتدريبات نايف المنديل.

سباقات أمسية الجمعة

ويشهد الشوطان الثامن والتاسع من أمسية الجمعة، دعم نادي سباقات الخيل للخيل المبيعة في مزاد 2022 بجائزة قدرها 650 ألف ريال لكل شوط، حيث خُصص الشوط الثامن للأفراس على مسافة 1400 متر، وتبرز فيه الفرس “هلا” لأبناء أحمد محمد محمود فستق، بتدريبات أحمد الشايع وقيادة الخيال فهد الفريدي.

وفي الشوط نفسه أيضًا، تبرز الفرس “مكاتيب” لأبناء فالح بن عايد أبواثنين، بتدريبات عبد الله شبيب وقيادة الخيال كاميليو أوسبينا. وكذلك الفرس “الجود” للمالك سعود سليمان الحماد، بتدريبات عبد الله الحمد وقيادة الخيال علي المتعب.

وخُصص الشوط التاسع للحصن على مسافة 1600 متر. ويبرز من الأسماء المشاركة الجواد “مشهور” للمالك سعود محمد آل علي، بتدريبات بدن السبيعي وقيادة الخيال كاميليو أوسبينا. كما يبرز أيضًا الجواد “الأهم” لإسطبل العرب، بتدريبات سلطان بن جلال وقيادة الخيال أصيل السرحاني.

ويقام الشوط الحادي عشر من الأمسية نفسها، على كأس أمريكا الشمالية؛ حيث يمتد لمسافة 1600 متر، بجائزة قدرها 150 ألف ريال. ومن أبرز المرشحين للفوز بهذا الشوط الجواد “سعودي إمباير” للمالك فيصل بن محمد الجضعي القحطاني، بتدريبات عبد العزيز الحزابي وبقيادة الخيال كاميليو أوسبينا.

ويبرز كذلك الجواد “فاينل دستنيشن” للشيخ عبد الله حمود المالك الصباح، بتدريبات ثامر الديحاني وقيادة الخيال محمد الدهام. بالإضافة إلى الجواد “باور أف بيوتي” للأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، بتدريبات متعب الملوح وبقيادة الخيال لويس موراليس.

وتُختتم أمسية الجمعة بالشوط الثاني عشر، الذي يقام على بطولة الـ2000 للخيل مفتوح الدرجات لعمر الثلاث سنوات على مسافة 1600 متر وبجائزة قدرها 300 ألف ريال.

ومن أبرز المشاركين في هذا الشوط الجواد “أجودي” للشيخ عبد الله حمود المالك الصباح، بتدريبات ثامر الديحاني وقيادة الخيال محمد الدهام. ويبرز كذلك الجواد “يوفقك الله” للأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، بتدريبات متعب الملوح وقيادة الخيال لويس موراليس.