تذوق فن الحلويات في بوتيك حلويات بيير هيرميه باريس في برج المملكة

الرياض : البلاد

أصبح فن الحلويات متاحًا الآن لتذوقه في بوتيك بيير هيرميه باريس الجديد في فندق فورسيزونز الرياض في برج المملكة. يقع هذا البوتيك الرائع في لوبي الفندق الشاهق في قلب عاصمة المملكة العربية السعودية، ويدعو الضيوف والزوار إلى عالم يجتمع فيه الفن والهندسة، وتعتبر الحلويات المعروضة أعجوبة طهي معدة إلى حد الكمال تبهر العيون وحواس التذوق.

كما هو الحال في بيير هيرميه باريس، والمقاهي والمطاعم في جميع أنحاء العالم، فإن الحلويات والماكرون والشوكولاتة التي ابتكرها طاهي الحلويات الفرنسي وصانع الشوكولاتة بيير هيرميه – المعروف أيضًا باسم “بيكاسو الحلويات” تجمع بين النكهات والأنسجة والعناصر الزخرفية في طرق مبتكرة تثير الدهشة.

تخيل كعكة إنفينيمنت فانيل الممزوجة بكريمة المسكربون والفانيليا؛ بسكويت داكويز حلو ومزين بالبندق المقرمش، ورقائق من شوكولاتة الحليب، بالإضافة إلى كريمة الشوكولاتة والشانتيه؛ وماكرون ورد أصفهان الوردي الجميل الذي يحتوي على كريمة بتلات الورد والتوت واللتشي. هناك أيضًا العديد من الأشياء الأخرى، بما في ذلك الكعك والشوكولاتة اللذيذة والعروض الخاصة بالعطلات المعدة للاستمتاع بها في المناسبات الخاصة.

يتولى إدارة بيير هيرميه باريس التابع للفندق الشيف التنفيذي ستيف تيري من مدينة نانسي في فرنسا، الذي انضم إلى العمليات في متاجر صانع الحلويات في عام 2019 بعد صقل مواهبه الخاصة على مدار عقد ونصف في مطابخ الحلويات في المنتجعات وتجار التجزئة من بولينيزيا الفرنسية إلى المغرب. لضمان نضارتها وتوفير مكان للمسات الإبداعية الخاصة بالشيف تييري، يتم إعداد جميع الحلويات في مطبخ بيير هيرميه المخصص بالفندق.

مثل الحلويات التي يقدمها، يبرز بوتيك بيير هيرميه باريس في أعين العملاء بتصميم رائع يعكس جمال منتجاته ويجعل التسوق أكثر متعة. تقدم الأجواء الخفيفة والمشرقة ملاذًا هادئًا من العالم الخارجي، مع تصميم مميز مغطى بشكل أنيق ببلاط الرخام بمزيج من اللون البرتقالي والبني. وقد تم اختيار كل بلاطة بدقة ووضعها لتعكس شعاع الضوء المتدفق من السقف، مما يسلط الضوء على جمالها المصقول وتألقها.

تتميز الهندسة المعمارية للبوتيك أيضًا بتشابهها مع المعالم التاريخية، مع تصميم دائري يزيد من جمالية المساحة، وزخارف دقيقة مثل خزائن العرض المثبتة في الجدران، ويتم أيضًا عرض الحلويات خلف الزجاج المصقول مثل المجوهرات الثمينة، ويستمر عرض البيع بالتجزئة في التصميم الدائري.

بفضل تصميمه المعقد وتنفيذه المتقن، يدعوا بوتيك بيير هيرميه المتسوقين إلى التوقف وتذوق الإمكانيات والاستمتاع بتجربة الحلويات في بيير هيرميه باريس. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للضيوف الانغماس في تجربة متطورة لتذوق حلويات بيير هيرميه في أجواء مريحة وساحرة في عبية لاونج.

بوتيك بيير هيرميه باريس في فندق فورسيزونز الرياض مفتوح الآن للضيوف والزوار يوميًا من الساعة 10:00 صباحًا حتى 11:00 مساءً. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة https://www.instagram.com/pierreherme.fsriyadh/ أو https://www.fourseasons.com/riyadh/dining/restaurants/pierre_herme/