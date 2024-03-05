للعام الثالث على التوالي.. مستشفى الدكتور سليمان فقيه أفضل مستشفى خاص في السعودية

جدة : البلاد

في إشارة واضحة على تفانيها في تقديم رعاية صحية ممتازة، تم الاعتراف بمستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة مرة أخرى كأفضل مستشفى خاص في المملكة العربية السعودية للعام الثالث على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، احتلت المرتبة الثالثة بين جميع المستشفيات، حكومية وخاصة، في تصنيف أجرته مجلة Newsweek لعام 2024. يبرز هذا الإنجاز التزام المستشفى القوي بتقديم رعاية طبية استثنائية.

يُعد الاعتراف من مجلة Newsweek، وهي مطبوعة مشهورة عالميًا، إنجازًا بارزًا لمستشفى الدكتور سليمان فقيه، ويعيد تأكيد مكانتها كمؤسسة رائدة في مجال الرعاية الصحية ليس فقط في المملكة العربية السعودية ولكن أيضًا على الساحة العالمية. حقق أداء المستشفى المستمر ومعاييره الاستثنائية لقب أفضل مستشفى خاص لمدة ثلاث سنوات متتالية، في عامي 2022 و 2023 و 2024.

يبرز مستشفى الدكتور سليمان فقيه لتركيزه الدؤوب على تقديم رعاية صحية رفيعة المستوى عبر مختلف التخصصات الطبية. بفضل التكنولوجيا الحديثة وفريق من أخصائيي الرعاية الصحية ذوي المهارات العالية، يضمن المستشفى حصول المرضى دائمًا على رعاية متفوقة.

يعتبر الاعتراف من مجلة Newsweek جديرًا بالملاحظة بشكل خاص لأنه يعتمد على ملاحظات ممارسي الصحة الذين شاركوا في الاستطلاع. يؤكد تأييدهم الكبير لمستشفى الدكتور سليمان فقيه على معايير الرعاية الاستثنائية والخبرة الطبية والنهج الذي يركز على المريض. يعكس جهود المستشفى المستمرة للالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة في تقديم الرعاية الصحية.

أعرب الدكتور فاتح محمد غول، الرئيس التنفيذي لمستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة، عن امتنانه قائلًا: “يشرفنا بشدة الحصول على هذا التقدير المرموق للعام الثالث على التوالي. إن التزام مستشفى الدكتور سليمان فقيه بالمعايير الاستثنائية، الذي حافظ عليه لأكثر من أربعة عقود، يضمن باستمرار مستقبلاً أكثر صحة لمرضانا والمجتمع. يعود الفضل في هذا الإنجاز إلى جميع أطبائنا وفريق التمريض وموظفينا على تفانيهم الذي لا يكل يومًا بعد يوم “.

من خلال إعطاء الأولوية لرفاهية وتعافي كل مريض، يستحق المستشفى بحق مكانه بين أفضل المستشفيات في العالم، ويضع مثالاً مشرقًا للآخرين ليحذوا حذوه في السعي لتحقيق التميز في مجال الرعاية الصحية.