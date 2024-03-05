وزارة العدل تطلق عقد المقاولات الموحد للإنشاء الكامل واعتباره سندًا تنفيذيًا

الرياض : البلاد

أطلقت وزارة العدل بالشراكة مع الهيئة السعودية للمقاولين، عقد المقاولات الموحد للإنشاء الكامل واعتباره سندًا تنفيذيًا، بحضور وكيل الشؤون القضائية الشيخ سلمان الفوزان، والأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين عبدالمجيد الرشودي.

يذكر أن معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وجّه في وقت سابق بإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة العدالة الوقائية، التي تشمل العمل على تحويل مزيد من العقود إلى إلكترونية وموثّقة، وعددًا من المشروعات التي تسهم في تعزيز قيم العدالة والشفافية، وتحقيق العدالة الناجزة، والأمن المجتمعي، والحد من النزاعات القضائية.