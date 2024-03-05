المرأه صحة و عافية

حلويات رمضان.. طريقة عمل ميني طبقات الكنافة بالنوتيلا

نيفين عباسaccess_time25 / شعبان / 1445 هـ       5 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

لمحبي مزيج الشوكولاتة بالبندق مع الكنافة وصفة حلي رمضاني مميزة

المقادير اللازمة

نصف كيلو كنافة مفرومة ناعم
2 ملعقة كبيرة سكر بودرة
كوب سمن مذوب
شيرة
نوتيلا
لوز للوجه

طريقة العمل
تقلب الكنافة والسمن والسكر معاً حتي تتشربه جيداً
تشكل الكنافة اقراص متساوية بإستخدام قطاعة البسكويت او آلة تشكيل البرجر
توضع في الفرن حتي تصبح ذهبية اللون
تخرج وتسقي بالشيرة وهي ساخنة والشيرة باردة
وتترك لتصفي
توضع أول طبقة من الكنافة في طبق التقديم
تدهن بطبقة من النوتيلا وترش باللوز او البندق اختياري
توضع طبقة ثانية من الكنافة اعلاها
ثم تدهن نوتيلا
ثم طبقة اخيرة من الكنافة وتغطي نوتيلا
تزين باللوز وتقدم دافئة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *