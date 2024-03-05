حلويات رمضان.. طريقة عمل ميني طبقات الكنافة بالنوتيلا

لمحبي مزيج الشوكولاتة بالبندق مع الكنافة وصفة حلي رمضاني مميزة

المقادير اللازمة

نصف كيلو كنافة مفرومة ناعم

2 ملعقة كبيرة سكر بودرة

كوب سمن مذوب

شيرة

نوتيلا

لوز للوجه

طريقة العمل

تقلب الكنافة والسمن والسكر معاً حتي تتشربه جيداً

تشكل الكنافة اقراص متساوية بإستخدام قطاعة البسكويت او آلة تشكيل البرجر

توضع في الفرن حتي تصبح ذهبية اللون

تخرج وتسقي بالشيرة وهي ساخنة والشيرة باردة

وتترك لتصفي

توضع أول طبقة من الكنافة في طبق التقديم

تدهن بطبقة من النوتيلا وترش باللوز او البندق اختياري

توضع طبقة ثانية من الكنافة اعلاها

ثم تدهن نوتيلا

ثم طبقة اخيرة من الكنافة وتغطي نوتيلا

تزين باللوز وتقدم دافئة