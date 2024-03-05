أمير الشرقية يدشن 18 مشروعاً تعليمياً

الدمام : البلاد

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، اليوم، 18 مشروعاً تعليمياً في مدن ومحافظات المنطقة كافة، كما دشن مبنى الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة بحي الفردوس في مدينة الدمام.

وثمن سموه دعم القيادة الحكيمة لتطوير منظومة التعليم وتهيئة المرافق التعليمية لتنمية قدرات أبناء وبنات الوطن , وتوفير أفضل التقنيات لدعم المسيرة التعليمية، وقال “إن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد تؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأمثل الذي يبني الأوطان ويسهم في رفعة المجتمعات , وما نراه يتحقق يوماً بعد يوم من إنجازات لأبنائنا وبناتنا في المحافل الدولية على مستوى العالم , ما هو إلا نتاج لهذا الاهتمام والرعاية اللذين توليهما القيادة للتعليم ومنسوبيه”.

وشهد سمو أمير المنطقة عرضاً أدائياً قدمه مجموعة من طلاب وطالبات المنطقة الشرقية , وعرضاً مرئياً عن المشروعات التعليمية الحديثة في المنطقة الشرقية.

من جانبه، أوضح مدير التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي، أن مبنى الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الجديد يتصف بأحدث المواصفات والمقاييس المعتمدة , بمساحة إجمالية تبلغ 35 ألف متر مربع, ويستوعب 1200 موظف وموظفة، مشيراً إلى تدشين وتشغيل عدد من المشاريع التعليمية النوعية الجديدة التي تلبي الاحتياج للأحياء السكنية الحديثة بالمنطقة الشرقية ومحافظة حفر الباطن , التي بلغت 18 مشروعاً تعليمياً يستوعب أكثر من 14740 طالباً وطالبة , تحتوي على أكثر من 443 فصلاً دراسياً مزودة بمرافق تعليمية تتضمن المكتبات التعليمية والمعامل والصالات الرياضية وفق أعلى المواصفات المعتمدة، وافتتاح عدد من المشاريع التعليمية الأهلية والعالمية والبالغ عددها 13 مشروعاً للبنين والبنات.